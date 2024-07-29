أولمبياد باريس - دجوكوفيتش يقهر نادال في أرضيته المفضلة

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 16:48

كتب : FilGoal

دجوكوفيتش - نادال

انتصر الصربي نوفاك دجوكوفيتش على غريمه رافاييل نادال في مواجهة الكلاسيكو التي جمعتهما في مسابقة التنس بأولمبياد باريس 2024.

والتقى النجمان الكبيران في دور الـ32 من مسابقة التنس على ملاعب رولان جاروس المفضلة لنادال.

وتأهل دجوكوفيتش أسطورة التنس إلى ثمن النهائي على حساب نادال.

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وفاز دجوكوفيتش بنتيجة 6-1 و6-4.

استمرت المواجهة ساعة و43 دقيقة.

وسيواجه دجوكوفيتش الفائز من لقاء الإيطالي ماتيو آرنالدي أو الألماني دومينيك كوبفر في دور الـ16.

فيما يستمر نادال في منافسات الزوجي رفقة كارلوس ألكاراز.

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الصدام رقم 60

تواجه الثنائي نادال ودجوكوفيتش للمرة 60 في مشوارهما.

بهذا الفوز رفع نوفاك رصيد انتصاراته في المواجهات المباشرة إلى 31 فوزا مقابل 29 للإسباني.

ولعب النجمان على الملاعب الترابية في فرنسا 10 مرات من قبل، وتفوق فيها نادال 8 مرات، مقابل مرتين فقط لدجوكوفيتش.

النجم الصربي رفع رصيد انتصاراته في النهائيات إلى 16 فوزا مقابل 13 لنادال.

أما على صعيد البطولات الـ4 الكبرى فيتفوق نادال بـ11 فوزا مقابل 7 لدجوكوفيتش.

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