أولمبياد باريس - تألق محمد علي لم يكف.. يد مصر تخسر من الدنمارك رغم العودة الرائعة

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 16:44

كتب : أحمد العريان

محمد علي مع منتخب مصر لليد ضد الدنمارك

بعد أداء سيئ في شوط المباراة الأول، عادت مصر بقوة وبردة فعل رائعة في الشوط الثاني بفضل تصديات الحارس محمد علي، لكن ذلك لم يكن كافيا لهزم الدنمارك.

خسرت مصر أمام الدنمارك بنتيجة 30-27 على صالة ساوث باريس أرينا 6، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

الفوز رفع رصيد الدنمارك إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد مصر عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

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الشوط الأول

أنهى منتخب الدنمارك الشوط الأول متقدما بفارق 10 أهداف، وبنتيجة 19-9.

الدنمارك تقدمت أولا، ثم تعادل عمر بكار لمصر في الدقيقة الثالثة. تعادل كان الأخير في مجريات اللقاء.

الدنمارك رفعوا الفارق 4 أهداف في الدقيقة الثامنة بنتيجة 5-1، ليلجأ خوان كارلوس باستور إلى وقت مستطقع.

بعد الوقت المستقطع، قلصت مصر الفارق إلى هدفين بنتيجة 5-3 ثم 6-4 بعد أهداف محمد سند، ويحيى الدرع، وعمر بكار.

ثم وصل الفارق إلى هدف واحد بعد هدف أحمد عادل في الدقيقة الـ12، لكن الدنمارك عادوا هنا بقوة.

5 دقائق محبطة

الدنمارك وسعوا الفارق إلى 6 أهداف بحلول الدقيقة الـ17 بعد أن سجلوا 4 أهداف مقابل لا شيء في خلال 5 دقائق.

واتسع الفارق إلى 7 أهداف بنتيجة 13-6 مع الدقيقة الـ20.

ورغم تصدي كريم هنداوي لرمية جزاء من ميكيل هانسين، لكن مجموع تصدياته كان 4 تصديات من 23 تسديدة، لينتهي الشوط الأول بتأخر مصر 19-9.

الشوط الثاني.. شوط محمد علي

شارك محمد علي بدلا من كريم هنداوي مع بداية الشوط الثاني في حراسة المرمى.

وحقق محمد علي 4 تصديات متتالية مع بداية الشوط، ليتقلص الفارق إلى 7 أهداف في الدقيقة الـ37 بعد أهداف علي زين، ويحيى خالد، وأحمد عادل، وبنتيجة 22-15.

استمرت العودة المصرية حتى تقلص الفارق إلى 4 أهداف في الدقيقة الـ43 بعد هدف أحمد عادل.

ومع أهداف أحمد عادل، ويحيى الدرع، واصل محمد علي تألقه بتحقيق 11 تصدي من 21 تصويبة، بنسبة 52%.

ومع نهاية المباراة، قلصت مصر الفارق إلى 3 أهداف، لينتهي اللقاء بنتيجة 30-27 للدنمارك.

وتلعب مصر في الجولة الثالثة مع فرنسا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.

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