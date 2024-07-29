هالاند قد يتسبب في نهاية موسم مدافع ميلان قبل أن يبدأ

قد ينتهي موسم أليساندرو فلورينزي مدافع ميلان قبل أن يبدأ بسبب الإصابة.

ظهير روما وباريس سان جيرمان السابق أصيب في المباراة الودية يوم السبت ضد مانشستر سيتي في نيويورك.

كان من الواضح على الفور أن الأمر خطير، حيث غطى فلورينزي وجهه بيديه والدموع في عينيه عقب اصطدامه بإرلينج هالاند مهاجم سيتي.

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن فلورينزي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي.

فضلا عن وجود إصابة أخرى في الغضروف الجانبي للركبة اليمنى.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب عاد إلى إيطاليا من أجل الخضوع لعملية جراحية.

يذكر أن فلورينزي سبق وأن تعرض لإصابة مماثلة مرتين من قبل.

من المرجح أن يغيب البالغ من العمر 33 عاما عن معظم فترات الموسم الجديد.

ولذلك يتفاوض نادي ميلان مع توتنام من أجل التعاقد مع لاعبه إيمرسون رويال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض غياب فلورينزي.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن ميلان أصبح في عجلة من أمره للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

ويحاول الروسونيري في خفض مطالب توتنام الذي يريد 20 مليون يورو، بينما عرض ميلان 15 مليون يورو.

وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وينتهي عقد رويال في صيف عام 2026.

ولعب رويال مع توتنام في 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل هدف واحد ولم يصنع.