سكاي: كيلور نافاس يخضع للكشف الطبي مع مونزا

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن كيلور نافاس حارس منتخب كوستاريكا اقترب من الانضمام إلى فريق مونزا الإيطالي.

وأوضح التقرير أن نادي مونزا جاهز لاستقبال كيلور نافاس بعد الاتفاق على ضمه.

وكشف التقرير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي يوم الثلاثاء.

وانتهى تعاقد نافاس مع باريس بنهاية الموسم الماضي ويحق للحارس الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

السبب الرئيسي لرحيل نافاس هو قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها الحارس الكوستاريكي منذ التعاقد مع جيانلويجي دوناروما في 2021.

نافاس انضم لباريس سان جيرمان في 2019 قادما من ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو.

في الموسم قبل الماضي خرج نافاس معارا لنوتنجهام فورست الإنجليزي قبل أن يعود للفريق الفرنسي في بداية الموسم الماضي.

وفقا لليكيب فإن نافاس رفض الرحيل في شهر يناير الماضي رغم تلقيه بعض العروض وفضل الاستمرار حتى نهاية الموسم ليحصل على مكافأة التوقيع على عقده الأخير.

مع سان جيرمان توج نافاس بالدوري الفرنسي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين وكأس الدوري الفرنسي مرة وكأس السوبر الفرنسي 3 مرات بالإضافة لقيادة الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 والذي خسره ضد بايرن ميونيخ.