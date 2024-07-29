انتهت أولمبياد باريس - مصر لليد (27)-(30) الدنمارك لليد.. نهاية المباراة

أولمبياد باريس - كرة يد.. قبل مواجهة مصر.. الدنمارك تنتصر على فرنسا بفارق 8 أهداف

أولمبياد باريس – كرة يد.. علي زين: لا نريد التفكير في ميدالية.. ولم نعتقد أن مواجهة المجر مضمونة