انتهت أولمبياد باريس - مصر لليد (27)-(30) الدنمارك لليد.. نهاية المباراة
الإثنين، 29 يوليه 2024 - 14:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر لكرة اليد ضد الدنمارك في الجولة الثانية من منافسات كرة اليد لدور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.
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نهاية المباراة بفوز الدنمارك. 30-27
ق. 59 مهاب سعيد يسجل لمصر. 29-27 للدنمارك.
ق. 58 يحيى خالد يسجل لمصر. 29-26 للدنمارك.
ق. 55 أحمد عادل يسجل لمصر. 29-25 للدنمارك.
ق. 53 أحمد عادل يسجل من صناعة يحيى خالد. 28-24 للدنمارك.
ق. 50 مهاب سعيد يسجل والدنمارك ترد سريعا. 27-22 للدنمارك.
ق. 49 محمد علي يتألللللللللق
ق. 47 يحيى الدرع يرد سريعا. 25-21 للدنمارك.
ق. 47 هدف للدنمارك. 25-20 للدنمارك.
ق. 45 يحيى خالد يسجل رمية جزاء. 24-20 للدنمارك.
ق. 43 أحمد عادل يسجل لمصر. 23-19
ق. 43 هانسين يسجل رمية جزاء. 23-18
ق. 42 يحيى الدرع يسجل. 22-18 للدنمارك.
ق. 41 محمد علي يتعملك وبكااار يسجل. 22-17 للدنمارك.
ق. 40 يحيى الدرع يسجل. 22-16 للدنمارك.
ق. 40 محمد علي يواااااصل التألق. 22-15 للدنمارك
ق. 37 أحمد عااادل يسجل. 22-15 للدنمارك.
ق. 37 يحيى خالد يسجل ومحمد علي يتصدى. 22-14 للدنمارك.
ق. 36 علي زين يسجل. 21-13 للدنمارك
ق. 35 يحيى خالد يسجل رمية جزاء تحصل عليها يحيى الدرع
ق. 32 محمد علي يتصدى للمرة الثالثة.
ق. 31 محمد علي يتصدى مجددا.
ق. 30 مهاب سعيد يسجل هدفا. 19-10 للدنمارك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول - 19-9 للدنمارك
ق. 27 سيف الدرع يسجل لمصر. 16-8 للدنمارك.
ق. 25 النتيجة الآن 16-7 للدنمارك
ق. 21 هنداوي يتصدى لرمية جزاء من هانسين.
ق. 20 نقطة لمصر من يحيى الدرع. 13-6 للدنمارك
ق. 17 اتساع الفارق.. 11-5 للدنمارك وسط حالتي إيقاف لمصر.
ق. 15 - النتيجة 9-5 للدنمارك
ق. 12 أحمد عااادل يسجل. 6-5 للدنمارك.
ق. 11 عمر بكاار يسجل وكريم هنداوي يتصدى. 6-4 للدنمارك.
ق. 9 سند يسجللللل والنتيجة 5-3 للدنمارك.
ق. 8 هدف ثاني لمصر من يحيى الدرع.. 5-2 للدنمارك.
ق. 8 النتيجة الآن 5-1 للدنمارك ووقت مستقطع لمصر.
ق. 6 كريم هنداوي يتصدى.
ق. 5 النتيجة الآن 3-1 للدنمارك.
ق. 3 عمر بكار يتعادل لمصر.
ق. 2 هدف التقدم للدنمارك.
بداية المباراة