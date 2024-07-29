أولمبياد باريس - طاقم تحكيم كندي لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد إسبانيا

يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراته الثالثة في أولمبياد باريس 2024 تحت قيادة طاقم تحكيم كندي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مباراته الأخير في مرحلة المجموعات ضد إسبانيا يوم الثلاثاء.

ووقع اختيار لجنة الحكام الخاصة بمسابقة كرة القدم في الأولمبياد على طاقم تحكيم كندي.

ويتكون الطاقم التحكيمي من:

حكم ساحة: الكندي درو فيشر

المساعد الأول: الكندي مايكل بارفيجن

المساعد الثاني: الكندي لياس عرفة

الحكمة الرابعة: الصربية جيلينا شفيتكوفيتش

وحقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم الفوز الأول له في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك أمام أوزبكستان بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في المباراة الأولى ضد جمهورية الدومينيكان بلا أهداف.

video:1