السعودية تسلم ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أكدت المملكة العربية السعودية جاهزية ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف استعدادا لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم تسليم الملف في العاصمة الفرنسية باريس من الوفد الرسمي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وقال وزير الرياضة السعودي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية: "نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة في دولة واحدة".

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة في الرابع من أكتوبر 2023.

مروراً بإرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وإتباعاً بإطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار (معًا ننمو)، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر ديسمبر من العام الحالي.

قبل عدة أشهر، أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن بلاده ستكون جاهزة لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة كأس العالم 2034.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 باعتبارها المرشح الوحيد.

وخرجت تكهنات حول إمكانية المونديال في الشتاء بسبب الأجواء الحارة صيفا في السعودية، مثلما حدث في نسخة 2022 بقطر.

وقال المسحل لوكالة الأنباء الفرنسية قبل شهور: "تنظيم كأس العالم 2034 صيفاً أو شتاءً؟ هناك مدن عديدة في السعودية تتمتع بأجواء رائعة جدا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات".

وأضاف "طبعا نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب".

وتابع "السعودية ستتقدم بملف منفرد، لا شك أن المملكة دولة كبيرة وهناك عدد كبير من المدن، وكما رأينا الأشقاء في قطر ينظمون مونديال 2022 بشكل متميز جدا، سنواصل الجهود لنقدم نسخة استثنائية".

وتسبب إقامة مونديال 2022 في الشتاء في إعادة جدولة مباريات البطولات الأوروبية الكبرى.

وأوضح المسحل "القرار النهائي الرسمي لم يصدر بعد، لكن الاستضافة ستكون من نصيب السعودية بنسبة 99% بما أن الملف السعودي هو الوحيد الذي تقدم او أبدى الرغبة في تقديم ملف لاستضافة مونديال 2034".

وواصل "سنعمل بشكل مكثف لتقديم ملف يليق بمكانة المملكة العربية السعودية والعالم العربي بشكل عام".

وأتم "سيُقدّم الملف في يوليو 2024 ثم يأتي قرار الجمعية العمومية كما أعلن فيفا في الربع الرابع من السنة المقبلة للمصادقة، وإقرار منح السعودية حق الاستضافة".

وسيرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32 وعدد المباريات إلى 104 بدلا من 64 في النسخ المقبلة للمونديال.

وكان فيفا قد أوضح عبر موقعه الرسمي أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2034.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر "إنستجرام": "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من جانب كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 بأمريكا الشمالية"

وأضاف "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في إفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي والأوروجواي)، في عام 2030، وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034. ما يجعلها كرة قدم عالمية حقا".

وتابع "تمت الموافقة على عمليات تقديم العروض بالإجماع من خلال مجلس فيفا - حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة - بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة. شكرا لكل من شارك في هذا التبادل الإيجابي".

وواصل "توحد كرة القدم العالم بشكل لا مثيل له في أي رياضة أخرى، وكأس العالم فيفا هي العرض المثالي لرسالة الوحدة والشمول، فضلا عن تقديم توضيح مهم لكيفية التقاء الثقافات المختلفة والتعلم وفهم بعضها البعض بشكل أفضل".

وأتم "بينما نعيش في عالم منقسم وعدواني بشكل متزايد، نظهر مرة أخرى أن كرة القدم ، الرياضة العالمية الرائدة ، توحد بشكل لا مثيل له. نحن جميعا بحاجة إلى هذه المناسبات من الوحدة وكأس العالم القادمة توفر قوة فريدة من نوعها للخير في هذا الصدد".

وباتت السعودية المرشح الوحيد بعد إعلان أستراليا انسحابها من سباق استضافة البطولة لتترك السعودية وحيدة في ذلك الماراثون.

وكان فيفا أعلن سابقا أن قارتي آسيا وأوقيانوسيا هما من يحق لهما التقدم بطلبات استضافة نسخة كأس العالم 2034.

جدير بالذكر أن فيفا أعلن سابقا قبل عدة أشهر فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بحق تنظيم كأس العالم 2030 بالإضافة لاستلامه خطابات النوايا من تلك الدول.

كما ستقام مباراة واحدة في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بالنسخة المئوية من المونديال.

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