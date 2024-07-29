أليو ديانج يغادر مصر للالتحاق بفريقه الجديد

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أليو ديانج

غادر المالي أليو ديانج القاهرة من أجل الانضمام لفريقه الجديد الخلود السعودي.

وسبق أن علم FilGoal.com أن الأهلي قد اتفق مع الخلود على انتقال ديانج لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وطار ديانج إلى تركيا صباح الاثنين من أجل الانضمام لمعسكر فريقه الجديد.

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يوم الجمعة، خرج ديانج من معسكر الأهلي قبل ساعات قليلة على انطلاق مباراة الفريق ضد المصري لإتمام إجراءات السفر للانضمام للخلود السعودي.

وكان FilGoal.com أوضح الخميس، إن نادي الخلود السعودي مصمم على سفر أليو ديانج للحاق بمعسكر الفريق في تركيا.

وتسبب الأمر في إرباك حسابات مارسيل كولر المدير الفني، بسبب إصابة عمرو السولية ومشاركة أحمد نبيل "كوكا" مع منتخب الأولمبي، ما أجبره على قطع إجازة مروان عطية وعودته بعد ساعات قليلة من حفل زفافه.

وكان FilGoal.com قد كشف أن الصفقة تقترب من 500 ألف دولار.

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

أليو ديانج الأهلي الخلود
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