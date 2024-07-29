أولمبياد باريس - لليوم الثاني على التوالي.. إلغاء تدريبات في نهر السين بسبب التلوث

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 12:10

كتب : FilGoal

نهر السين

لليوم الثاني على التوالي.. ألغت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 حصة تدريبية في السباحة ضمن منافسات الترياثلون كانت مقررة في نهر السين بسبب سوء جودة المياه، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المقرر أن يتم استخدام نهر السين في مرحلة السباحة لمسابقة الترياثلون الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أغسطس، بالإضافة إلى السباحة في المياه المفتوحة يومي 8 و9 أغسطس.

وفي بيان مشترك، قالت اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للترياثلون إنهم اتخذوا قرارا بإلغاء الحصة التمرينية المقررة الإثنين لأن "مستويات جودة المياه... لا تقدم ضمانات كافية" للسماح بإقامتها.

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وسبق للجنة المنظمة وأن ألغت يوم الأحد الحصة التدريبية لمسابقة الترياثلون، اللعبة التي تتضمن السباحة والدراجات الهوائية والجري.

واستنادا إلى الاختبارات التي أجريت في منتصف يوليو، تبين أن نهر السين نظيف بما يكفي للسباحة، لكن الشكوك ظلت قائمة حول ما إذا كانت المياه ستكون مناسبة للمنافسة.

وقال منظمو باريس 2024 والاتحاد الدولي للترياثلون الإثنين إنهم واثقون من أن جودة المياه ستتحسن بشكل كافٍ قبل بدء المنافسة يوم الثلاثاء، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الطقس للساعات الـ48 القادمة.

بعد هطول الأمطار الغزيرة يومي الجمعة والسبت، عادت الشمس لتسطع فوق العاصمة الفرنسية منذ صباح الأحد.

وشهدت منطقة باريس هطول أمطار غزيرة على نحو غير معتاد خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى رفع مستويات التلوث في نهر السين حيث تتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى النهر.

وأنفقت السلطات الفرنسية 1.4 مليار يورو في العقد الماضي لمحاولة تنظيف النهر من خلال تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، فضلا عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها.

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