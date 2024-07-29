أولمبياد باريس - حيلة من دريس للانسحاب من أمام لاعب الكيان الصهيوني دون عقوبات

انسحب لاعب الجودو الجزائري مسعود دريس من منافسات وزن تحت 73 كجم بأولمبياد باريس بسبب وقوعه في القرعة أمام لاعب من الكيان الصهيوني.

ويرفض لاعبو الجزائر خوض أي منافسات رياضية أمام لاعبي الكيان الصهيوني.

وتسبب الأمر نفسه في توقيع عقوبة قاسية على فتحي نورين لاعب الجودو الجزائري في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب نفس الفعل.

وتعرض نورين وقتها للإيقاف هو ومدربه لمدة 10 سنوات، مما يعني انتهاء مشواره في اللعبة.

وكشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن استخدام مسعود دريس لحيلة من أجل تجنب العقوبات.

وكانت حيلة الجزائري مسعود دريس هي اجتياز الوزن المحدد من أجل اضطرار اللجنة المنظمة لاستبعاده من المواجهة وبالتالي انسحابه أمام لاعب الكيان الصهيوني في منافسات الجودو دون عقوبات.

وكشفت اللجنة المنظمة لمنافسات الجودو بأولمبياد باريس أن شطب اسم الجزائري دريس من المباريات بسبب تخطيه الوزن المحدد (تحت 73 كجم) قبل إقامة المنافسات.

وهرب دريس بتلك الحيلة من العقوبات المتوقعة، إذ واجه مواطنه فتحي نورين الإيقاف 10 سنوات عقب أولمبياد طوكيو الماضية بسبب الانسحاب.

من جانبها انتقدت اللجنة الأولمبية للكيان الصهيوني قرار مسعود دريس مؤكدين أن انسحابه من منافسات اليوم متعمدا.