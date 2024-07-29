والد النني: إذا عاد إلى مصر سيلعب مع الأهلي ولكن

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 03:17

كتب : FilGoal

محمد النني - منتخب مصر

أبدى ناصر النني والد محمد النني لاعب أرسنال السابق ولاعب منتخب مصر الأولمبي (فوق السن) سعادته بأداء ابنه في أولمبياد باريس.

وقال ناصر النني في تصريحاته لقناة دي إم سي: "أنا سعيد للغاية بأداء محمد والحديث عنه الآن بعد فترة لم يكن يشارك فيها".

وأضاف "لا أصدق وصوله لهذا المستوى بعد فترة الغياب عن اللعب".

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وعن العروض المتاحة أمام اللاعب قال: "أسمع مثلما يسمع الجميع. أنا سعيد به في الفترة الحالية وكل حديثي معه يقتصر على التشجيع".

وأوضح "النادي الأهلي هو بيتنا الأول ومعه لعب محمد في صغره وإذا عاد إلى مصر سيلعب للأهلي. ولكن إذا أتته عروض أوروبية فهو يعرف مصلحته".

واختتم "نسمع عن العروض الخليجية في الإعلام وإذا كان هناك شيء فلن يخفيه عني".

ويحتل المنتخب الأولمبي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن إسبانيا المتصدر.

وتلتقي مصر مع إسبانيا في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي منتخب جمهورية الدومينيكان صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، مع أوزبكستان متذيلة المجموعة.

وتعادل الفراعنة مع الدومينيكان بدون أهداف في الجولة الأولى، ثم فازوا على أوزبكستان بهدف دون رد في الجولة الثانية.

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