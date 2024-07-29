مدرب الكرخ العراقي: الجماهير طلبت تجنيس صالح جمعة.. وهذا ما حدث في واقعة إيقافه

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 02:53

كتب : FilGoal

صالح جمعة مع نادي الكرخ

كشف هيثم شعبان مدرب الكرخ العراقي تفاصيل ما حدث مع صالح جمعة في الفريق، وأزمة إيقافه لـ 6 أشهر في الدوري العراقي.

وقال شعبان في تصريحاته لقناة صدى البلد: "قبل سفري للعراق بأسبوع لعبت آخر مباراة مع الداخلية ضد الإسماعيلي، وكان صالح جمعة هو الصعوبة الوحيدة التي واجهتها بسبب تمريراته وتحكمه في إيقاع اللعب، فزنا بالمباراة وكلفت لاعبا بتعطيله لضمان هذا الفوز".

وأضاف "حين توجهت لتدريب الكرخ وجدت أن الفريق ينقصه هذا النوع من اللاعبين، فتعاقدت معه وقدم مردودا فنيا مميزا بمجرد وصوله لدرجة أن بعض الجماهير كانت تطالب بتجنيسه للعب مع المنتخب العراقي"

وعن أزمة إيقاف جمعة لـ 6 أشهر قال: "كنا نواجه فريق النجف على ملعبه وموقفنا كان صعبا. تقدمنا 2-1 ولكن الحكم ارتكب أخطاء كبيرة وواضحة قلبت النتيجة ضدنا في النهاية. في آخر ثانية لنا ركلة جزاء واضحة بلمسة يد وتقنية الفيديو أعادته لها ولكنه أصر على قراره".

وواصل "اتجهنا كلنا للحكم نتيجة هذا الظلم داخل الملعب، وكان الحكم الرابع فقط عند الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، الذي مر منه صالح وأصدر لفظا في طريقه، ولكنه لم يكن يتحدث للحكم مباشرة. القرار كان عنيفا للغاية ورادعًا أكثر من اللازم بالنسبة لموقف لم يرَه أي أحد".

واختتم "لم يتم الرد على الاستئناف حتى الآن ضد هذه العقوبة، ولا يزال مجلس إدارة النادي يحاول بهذا الصدد. بعض اللاعبين يرتكبون مواقف أصعب من هذه ضد الحكام وتصل للتعدي بالأيدي ولم يتعرض أحد لعقوبة بحجم عقوبة صالح جمعة".

وانتقل جمعة للكرخ في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده معه بالتراضي.

صالح جمعة الكرخ
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