أولمبياد باريس - وزير الرياضة يكشف حديثه مع زيزو بعد أزمة مباراة أوزبكستان

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 02:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان - زيزو

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عما دار بينه وبين أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك المتواجد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ضمن اللاعبين فوق السن.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة إي تي سي: "المنتخب الأولمبي لا نضعه في تقديرات الميداليات المتوقعة، ولكن يجب أن نمنحه كل أسس الدعم الموجودة. المنتخب له ظروفه أيضا فقد طال الدوري أكثر من اللازم، وهذا ليس ذنب الأندية".

وأضاف "هذا المنتخب سيكون نواة للمنتخب الأول في كأس العالم 2026، ونتمنى له التوفيق".

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وعن حديثه مع أحمد سيد زيزو بعد خروجه غاضبا من مباراة أوزبكستان قال: "أنا رجل تربوي وعلى دراية بالتدريب أيضا. حين لمحنا أن هناك بعض الرواسب النفسية في خروج زيزو، حصلت على إذن لدخول غرفة الملابس".

وأوضح "عانقته وقلت له: أنت بطل كبير، وشكرته هو والنني أيضا".

ويحتل المنتخب الأولمبي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن إسبانيا المتصدر.

وتلتقي مصر مع إسبانيا في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي منتخب جمهورية الدومينيكان صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، مع أوزبكستان متذيلة المجموعة.

وتعادل الفراعنة مع الدومينيكان بدون أهداف في الجولة الأولى، ثم فازوا على أوزبكستان بهدف دون رد في الجولة الثانية.

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