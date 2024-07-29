الرابعة للأبيض.. محمود البنا حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 01:14

كتب : FilGoal

محمود البنا

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم إدارة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي على استاد القاهرة يوم الإثنين 29 يوليو في الساعة التاسعة مساء.

المباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

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ويدير المباراة محمود البنا كحكم للساحة.

ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد صلاح.

الحكم الرابع سيكون محمد يوسف، بينما يقود محمد سلامة تقنية الفيديو، ويعاونه محمد الشناوي.

وأدار البنا مباراة الزمالك والمصري في الجولة التاسعة، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي 1-0.

كما أدار للزمالك مباراة الجولة الـ21 أمام سموحة، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري 1-0.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة من 29 مباراة.

الزمالك المقاولون الدوري المصري
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