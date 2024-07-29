أدار موقعة السوبر بينهما.. معروف حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم إدارة مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا على استاد القاهرة يوم الإثنين 29 يوليو في الساعة التاسعة مساء.

المباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

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ويدير المباراة محمد معروف كحكم للساحة.

ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وهاني خيري.

الحكم الرابع سيكون أحمد حمدي، بينما يقود طارق مجدي تقنية الفيديو، ويعاونه محمد عزازي.

وهذه ثاني مباراة يديرها معروف للأهلي في الدوري هذا الموسم، حيث أدار المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة أمام الاتحاد السكندري في مايو الماضي، وفاز الأهلي 4-1.

خارج الدوري، أدار معروف مباراة لنفس الفريقين، حين فاز الأهلي على سيراميكا 1-0 في نصف نهائي السوبر المصري، وذلك في ديسمبر الماضي.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 69 نقطة من 27 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز الذي لعب 3 مباريات أكثر.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 30 مباراة.

محمد معروف حكم مباراة الأهلي الدوري المصري
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