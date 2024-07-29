أولمبياد باريس - للدورة الأولمبية الثانية على التوالي.. إيقاف رياضية نيجيرية بسبب المنشطات

تعرضت الملاكمة النيجيرية سينثيا أوجونسيميلور للإقصاء من أولمبياد باريس 2024 بسبب إيقافها المؤقت بعد فشلها في اختبار المنشطات.

وتم العثور على مادة "فورسيمايد" في عينة تحليل أوجونسيميلور، وهذه المادة محظورة وتصنف كمدر للبول ومزيل للعرق.

وتم أخذ العينة بواسطة وكالة التحليل الدولية في 25 يوليو، بتكليف من اللجنة الأولمبية الدولية.

ويحق للملاكمة النيجيرية الاستئناف ولكن النتيجة لن تصدر أبدًا في توقيت يسمح لها بالمشاركة في مباراتها الأولمبية الأولى ضد التايوانية شيه يي وو اليوم الإثنين في منافسات وزن 60 كجم.

الملاكمة النيجيرية تبلغ من العمر 22 عاما، وهي الفائزة بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية في أكرا هذا العام، والبرونزية في ألعاب الكومونويلث عام 2022 في برمنجهام بإنجلترا.

وهذه المخالفة هي الثانية من نوعها على التوالي لنيجيريا، بعد العداءة بليسينج أوكاجباري في الدورة السابقة طوكيو 2020، والتي ظهرت عينتها إيجابية وتم إيقافها لـ 11 عاما بسبب ثبوت تعاطيها لهرمون النمو.

وكانت هناك عدة مخاوف بشأن المشاركة الأولمبية لنيجيريا، نظرا لاتهام وكالة مكافحة المنشطات العالمية (وادا) لنظيرتها المحلية في نيجيريا، بعدم اتباعها للقواعد الدولية.

هذه الاتهامات تنفيها اللجنة النيجيرية لمكافحة المنشطات، ولا تزال القضية تُنظر أمام المحكمة الرياضية.