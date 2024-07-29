أولمبياد باريس – "هل حدث ذلك بالفعل".. محمد السيد يعلق بعد حصد الميدالية البرونزية

كتب محمد السيد لاعب سلاح المبارزة أول تعليق على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حصوله الميدالية البرونزية.

حصد محمد السيد الميدالية البرونزية في سلاح المبارزة في مباراة المركز الثالث لـ أولمبياد باريس 2024.

وانتصر محمد السيد بفضل اللمسة الذهبية على المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 8-7 بعد مباراة ماراثونية مثيرة.

وجاء ما كتبه السيد كالتالي "هل حدث ذلك بالفعل؟!!!! ميدالية أولمبية!!؟؟!! الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Elsayed | محمد السيد (@_supermooo)

وتعادل اللاعبان في أحداث المباراة طيلة 3 أشواط والتي انتهت بنتيجة 7-7، وتم اللجوء للمسة الذهبية والتي حسمها السيد بعد لحظات عصيبة.

وأصبحت تلك الميدالية الأولى لـ مصر في باريس 2024.

وتعد تلك ثاني ميدالية تحصل عليها مصر في لعبة السلاح بعد فضية علاء الدين أبو القاسم في منافسات الشيش في أولمبياد لندن 2012.

ورفع السيد رصيد مصر من الميداليات البرونزية رقم 20 في تاريخ مصر.

وبات رصيد مصر من الميداليات 39 بواقع 8 ذهبيات و11 فضية و20 برونزية.

مشوار محمد السيد في باريس 2024

دور الـ 32: الفوز على الكولومبي جون إديسون 15-7.

دور الـ 16: الفوز على الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-10.

دور الـ 8: الفوز على البلجيكي نيسير لويولا 9-8 باللمسة الذهبية.

دور الـ 4: الخسارة من الفرنسي يانيك بوريل 15-8.

مباراة المركز الثالث: الفوز على المجري تيبور أندراسفي 8-7.

من هو محمد السيد

بدأ ممارسة اللعبة في طنطا بعمر 6 سنوات، وهو من أسرة رياضية إذ يعمل والده سامي كمدرب لعبة السلاح و"أًصبحت رياضة السلاح جزءا منه"، ووالده هو مدربه.

شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر في السلاح أيضا وحقق لقب بطل العالم من قبل.

حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين، كما وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان في النهائي.

درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحتفل من قبل في طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز في إحدى المباريات، وكوبي براينت نجم كرة السلة السابق.

يحتل المركز الـ 11 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

يشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.