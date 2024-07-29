أولمبياد باريس - رئيس اللجنة الأولمبية ينفي اتهامه لوزير الرياضة بـ "ركوب الموجة"

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

ياسر إدريس

نفى ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ما تردد عن اتهامه لوزير الرياضة أشرف صبحي بركوب الموجة ومحاولة تصدر المشهد.

وقال إدريس في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كتبت عبر صفحتي الشخصية عن أمور تحدث في مصر وبعض التصرفات التي لا تعجبني".

وأوضح "لا أقصد تماما وزير الرياضة لأننا معا خطوة بخطوة في باريس، ولكن الأمر تم تفسيره بشكل خاطئ".

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وكان إدريس قد كتب عبر فيسبوك:

"زمن تصدر المشهد وركوب الموجة وإعطاء صورة أنهم تسببوا في الفوز".

"مشهد أحزنني لأن الهزيمة ينسبوها لغيرهم".

"هذا آخر منشور سأكتبه وآخر تصريح على صفحتي الشخصية حتى نهاية الدورة، ولكن الصفحات الرسمية ستحدثكم عن النتائج الرسمية فقط".

رئيس اللجنة الأولمبية ياسر إدريس أشرف صبحي وزير الرياضة
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