كالتشيو ميركاتو: ميلان يسرع المفاوضات مع إيمرسون رويال بعد إصابة فلورنزي

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

إيمرسون رويال أمام ريكو لويس - توتنام ضد مانشستر سيتي

يسعى نادي ميلان في إسراع المفاوضات مع نظيره توتنام من أجل التعاقد مع لاعبه إيمرسون رويال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعرض أليساندرو فلورنزي لإصابة في الركبة في ودية فريقه ضد مانشستر سيتي.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن ميلان أصبح في عجلة من أمره للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

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ويحاول الروسونيري في خفض مطالب توتنام الذي يريد 20 مليون يورو، بينما عرض ميلان 15 مليون يورو.

وفاز ميلان على سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الودية التي جمعتهما في أمريكا.

وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وينتهي عقد رويال في صيف عام 2026.

ولعب رويال مع توتنام في 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل هدف واحد ولم يصنع.

ميلان مانشستر سيتي توتنام إيمرسون رويال الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي
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