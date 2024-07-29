كالتشيو ميركاتو: ميلان يسرع المفاوضات مع إيمرسون رويال بعد إصابة فلورنزي
الإثنين، 29 يوليه 2024 - 00:08
كتب : FilGoal
يسعى نادي ميلان في إسراع المفاوضات مع نظيره توتنام من أجل التعاقد مع لاعبه إيمرسون رويال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إيميرسون رويال
النادي : توتنام هوتسبر
وتعرض أليساندرو فلورنزي لإصابة في الركبة في ودية فريقه ضد مانشستر سيتي.
وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن ميلان أصبح في عجلة من أمره للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.
ويحاول الروسونيري في خفض مطالب توتنام الذي يريد 20 مليون يورو، بينما عرض ميلان 15 مليون يورو.
وفاز ميلان على سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الودية التي جمعتهما في أمريكا.
وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.
وينتهي عقد رويال في صيف عام 2026.
ولعب رويال مع توتنام في 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل هدف واحد ولم يصنع.
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