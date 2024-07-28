أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الإثنين 29 يوليو

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الإثنين مشاركات جديدة للسلاح ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم غد الإثنين، هو ثالث أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

11:25 صباحا (السلاح)

ندى حافظ × الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي (دور الـ 32)

11:40 صباحا (التجديف)

منافسات الترضية - الزوجي أحمد خالد ومحمد قوطة

12:58 ظهرا (السباحة)

مروان القماش - تصفيات 800م حرة

1:05 ظهرا (السلاح)

محمد حمزة في انتظار المتأهل (دور الـ32)

2:05 ظهرا (السلاح)

عبد الرحمن طلبة × المجري دانيل دوسا (دور الـ 32)

2:05 ظهرا (السلاح)

علاء الدين أبو القاسم × الياباني إيمورا كازوكي (دور الـ32)

3:00 عصرا (كرة اليد)

مصر × الدنمارك

10:00 مساء (تنس طاولة)

عمر عصر × الإكوادوري ألبرتو مينو (دور الـ 32)

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.