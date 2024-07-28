ذا أثلتيك: ليفربول يرفض بيع إندو لـ مارسيليا

الأحد، 28 يوليه 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

واتارو إندو - ليفربول - فولام

رفض نادي ليفربول بيع واتارو إندو لاعب الفريق إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتولى روبرتو دي زيربي المدير الفني الإيطالي تدريب الفريق مارسيليا منذ الشهر الماضي.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن النادي الإنجليزي رفض التخلي عن اللاعب الياباني مطلقا.

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وكشف الموقع عن عرض النادي الفرنسي الذي بلغ 14 مليون يورو، لكن العرض رفض من قبل ليفربول.

وأوضح الموقع أن المفاوضات كانت قبل التوجه إلى بيير هويبييرج وإسماعيل كوني والتعاقد معهما.

وتعاقد مارسيليا مع هويبييرج قادما من توتنام على سبيل الإعارة، وكوني من واتفورد مقابل 12 مليون يورو.

وانتقل لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاما إلى ليفربول في الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو من شتوتجارت.

واتارو إندو ليفربول الدوري الإنجليزي مارسيليا دي زيربي
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