أولمبياد باريس - مدرب محمد السيد: سيدخل التاريخ من خلال هذه الميدالية

أوضح ساندرو كومو مدرب منتخب مصر للمبارزة أن فوز محمد السيد بالميدالية البرونزية في منافسات السلاح في باريس 2024 تاريخي.

وحصد السيد البرونزية في باريس 2024 بعد الفوز على المجري باللمسة الذهبية في مباراة المركز الثالث.

وقال كومو عبر بي إن سبورتس: "محمد السيد حقق المأمول وأعتقد أنه منافس تاريخي قادم من مصر، حصدنا على برونزية وهي مهمة جدا وسيدخل التاريخ من خلال هذه الميدالية".

وأضاف "عملنا وثابرنا في العمل للوصول للهدف المنشود، ومصر لديها منتخب شاب".

وأتم "دربت الفريق منذ 3 أشهر وكان الجدول مزدحما في التدريبات والبطولات، المباراة الأولى كانت صعبة جدا ضد اللاعب الفرنسي واعتمدت على محمد وفاز".

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وأصبحت تلك الميدالية الأولى لـ مصر في باريس 2024.

وتعد تلك ثاني ميدالية تحصل عليها مصر في لعبة السلاح بعد فضية علاء الدين أبو القاسم في منافسات الشيش في أولمبياد لندن 2012.

ورفع السيد رصيد مصر من الميداليات البرونزية رقم 20 في تاريخ مصر.

وبات رصيد مصر من الميداليات 39 بواقع 8 ذهبيات و11 فضية و20 برونزية.

مشوار محمد السيد في باريس 2024

دور الـ 32: الفوز على الكولومبي جون إديسون 15-7.

دور الـ 16: الفوز على الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-10.

دور الـ 8: الفوز على البلجيكي نيسير لويولا 9-8 باللمسة الذهبية.

دور الـ 4: الخسارة من الفرنسي يانيك بوريل 15-8.

مباراة المركز الثالث: الفوز على المجري تيبور أندراسفي 8-7.

من هو محمد السيد

بدأ ممارسة اللعبة في طنطا بعمر 6 سنوات، وهو من أسرة رياضية إذ يعمل والده سامي كمدرب لعبة السلاح و"أًصبحت رياضة السلاح جزءا منه"، ووالده هو مدربه.

شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر في السلاح أيضا وحقق لقب بطل العالم من قبل.

حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين، كما وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان في النهائي.

درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحتفل من قبل في طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز في إحدى المباريات، وكوبي براينت نجم كرة السلة السابق.

يحتل المركز الـ 11 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

يشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية.