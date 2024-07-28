أولمبياد باريس - تنس طاولة.. دينا مشرف تتأهل لدور الـ 32 في فردي سيدات

الأحد، 28 يوليه 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

دينا مشرف

فازت دينا مشرف على الإسبانية ماريا شياو في دور الـ 64 فردي سيدات في منافسات تنس الطاولة في أولمبياد باريس 2024.

ووصلت دينا مشرف بالفوز على الإسبانية بنتيجة 4-1.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11-5 والثاني بنتيجة 11-4.

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وواصلت دينا تفوقها بنتيجة 11-6 في الشوط الثالث، وفازت الإسبانية بالشوط الرابع بنتيجة 9-11.

وحسمت اللقاء لصالحها بالفوز في الشوط الخامس 11-8.

وسيتحدد منافس دينا مشرف في وقت لاحق في دور الـ 32.

من هي دينا مشرف؟

من عائلة كبيرة احترفت لعبة تنس الطاولة، وجدها وفيق مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة السابق ووالدها علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي ووالدتها شيرين الألفي نجمة الزمالك في اللعبة.

بدأت ممارسة اللعبة بعمر 7 سنوات وأرادت والدتها أن تلعب تنس أرضي بدلا من تنس الطاولة، وبعد فترة تحولت للمشاركة في تنس الطاولة.

وصفت حصولها على "منحة آسيا" من الاتحاد الدولي بعد الفوز ببطولة إفريقيا مع منتخب مصر تحت 15 عاما بعمر 14 عاما بنقطة التحول في مسيرتها.

تشارك دينا في الأولمبياد للمرة الرابعة تواليا بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

وهيمنت على لقب إفريقيا لمدة 7 سنوات متتالية من 2014 وحتى 2020 وحصدت اللقب إجمالا 8 مرات، وشاركت في كأس العالم 8 مرات.

تخرجت من كلية إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وقبل أي مباراة تفضل تناول الموز والبلح وشرب عصير التفاح أو البرتقال.

خلال مسيرتها حققت العديد من الألقاب على المستوى الفردي والجماعي، وباتت أول لاعبة مصرية تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم.

ووصلت للمركز الـ 22 في التصنيف العالمي كأفضل ترتيب للاعبة مصرية على الإطلاق في 2023.

تنافس دينا في فردي السيدات وزوجي المختلط مع عمر عصر والفرق في النسخة الحالية من الأولمبياد.

دينا مشرف تنس طاولة أولمبياد باريس باريس 2024
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