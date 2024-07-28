أولمبياد باريس - تنس طاولة.. دينا مشرف تتأهل لدور الـ 32 في فردي سيدات
الأحد، 28 يوليه 2024 - 23:44
كتب : FilGoal
فازت دينا مشرف على الإسبانية ماريا شياو في دور الـ 64 فردي سيدات في منافسات تنس الطاولة في أولمبياد باريس 2024.
ووصلت دينا مشرف بالفوز على الإسبانية بنتيجة 4-1.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11-5 والثاني بنتيجة 11-4.
وواصلت دينا تفوقها بنتيجة 11-6 في الشوط الثالث، وفازت الإسبانية بالشوط الرابع بنتيجة 9-11.
وحسمت اللقاء لصالحها بالفوز في الشوط الخامس 11-8.
وسيتحدد منافس دينا مشرف في وقت لاحق في دور الـ 32.
من هي دينا مشرف؟
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