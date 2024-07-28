أولمبياد باريس – والد محمد السيد بعد حصوله على البرونزية: قادرون على منافسة جميع المصنفين

الأحد، 28 يوليه 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

محمد السيد - لاعب سلاح سيف المبارزة بعد الفوز بالميدالية البرونزية

شدد السيد سامي والد ومدرب محمد السيد صاحب الميدالية الأولمبية الأولى لمصر في دورة الألعاب الأولمبية في باريس على أن نجله جاء من أجل المنافسة وحصد الميدالية.

وقال السيد سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمد السيد وصل لقمة هرم المنافسات الدولية وكنا نهدف لتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس بعدما وصل لدور الـ8 في طوكيو".

وأضاف "جئنا إلى باريس من أجل اللعب على الذهب، واللاعب الفرنسي الذي خسر محمد أمامه في نصف النهائي سبق وفاز عليه قبل شهور في كولومبيا ونحن نستطيع المنافسة مع جميع المصنفين العالميين".

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وانتصر محمد السيد بفضل اللمسة الذهبية على المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 8-7 بعد مباراة ماراثونية مثيرة.

وتعادل اللاعبان في أحداث المباراة طيلة 3 أشواط والتي انتهت بنتيجة 7-7، وتم اللجوء للمسة الذهبية والتي حسمها السيد بعد لحظات عصيبة.

وأصبحت تلك الميدالية الأولى لـ مصر في باريس 2024.

وتعد تلك ثاني ميدالية تحصل عليها مصر في لعبة السلاح بعد فضية علاء الدين أبو القاسم في منافسات الشيش في أولمبياد لندن 2012.

ورفع السيد رصيد مصر من الميداليات البرونزية رقم 20 في تاريخ مصر.

وبات رصيد مصر من الميداليات 39 بواقع 8 ذهبيات و11 فضية و20 برونزية.

مشوار محمد السيد في باريس 2024

دور الـ 32: الفوز على الكولومبي جون إديسون 15-7.

دور الـ 16: الفوز على الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-10.

دور الـ 8: الفوز على البلجيكي نيسير لويولا 9-8 باللمسة الذهبية.

دور الـ 4: الخسارة من الفرنسي يانيك بوريل 15-8.

مباراة المركز الثالث: الفوز على المجري تيبور أندراسفي 8-7.

من هو محمد السيد

بدأ ممارسة اللعبة في طنطا بعمر 6 سنوات، وهو من أسرة رياضية إذ يعمل والده سامي كمدرب لعبة السلاح و"أًصبحت رياضة السلاح جزءا منه"، ووالده هو مدربه.

شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر في السلاح أيضا وحقق لقب بطل العالم من قبل.

حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين، كما وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان في النهائي.

درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحتفل من قبل في طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز في إحدى المباريات، وكوبي براينت نجم كرة السلة السابق.

يحتل المركز الـ 11 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

يشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية.

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