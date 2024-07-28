سكاي: ميلان يتوصل إلى اتفاق مع سالزبورج لضم بافلوفيتش

الأحد، 28 يوليه 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

ستراهينيا بافلوفيتش

توصل نادي ميلان إلى اتفاق مع ريد بول سالزبورج للتعاقد مع ستراهينيا بافلوفيتش مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن النادي الإيطالي اتفق مع سالزبورج لدفع مبلغ يزيد 18 مليون يورو بقليل.

الصربي البالغ 23 عاما بدأ مسيرته مع بارتيزان الصربي وانتقل في 2020 لموناكو الفرنسي.

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وخرج في سلسلة من الإعارات لبارتيزان وسيركل بروج البلجيكي وبازل السويسري.

وانضم في 2022 لسالزبورج النمساوي مقابل 7 ملايين يورو.

ودخلت فرق أتليتكو مدريد وأستون فيلا وتشيلسي أيضا في المفاوضات لمحاولة ضم المدافع الدولي.

بافلوفيتش خاض 38 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف، وشارك في دفاع صربيا بشكل أساسي في يورو 2024.

الدوري الإيطالي بافلوفيتش ميلان ريد بول سالزبورج
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