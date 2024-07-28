سكاي: ميلان يتوصل إلى اتفاق مع سالزبورج لضم بافلوفيتش
الأحد، 28 يوليه 2024 - 23:14
كتب : FilGoal
توصل نادي ميلان إلى اتفاق مع ريد بول سالزبورج للتعاقد مع ستراهينيا بافلوفيتش مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
سترانجا بافلوفيتش
النادي : سالزبورج
وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن النادي الإيطالي اتفق مع سالزبورج لدفع مبلغ يزيد 18 مليون يورو بقليل.
الصربي البالغ 23 عاما بدأ مسيرته مع بارتيزان الصربي وانتقل في 2020 لموناكو الفرنسي.
وخرج في سلسلة من الإعارات لبارتيزان وسيركل بروج البلجيكي وبازل السويسري.
وانضم في 2022 لسالزبورج النمساوي مقابل 7 ملايين يورو.
ودخلت فرق أتليتكو مدريد وأستون فيلا وتشيلسي أيضا في المفاوضات لمحاولة ضم المدافع الدولي.
بافلوفيتش خاض 38 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف، وشارك في دفاع صربيا بشكل أساسي في يورو 2024.
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: ميلان يسرع المفاوضات مع إيمرسون رويال بعد إصابة فلورنزي ذا أثلتيك: ليفربول يرفض بيع إندو لـ مارسيليا "التوقيع معه دليل على طموح النادي".. كومو يعلن التعاقد مع فاران بعد أيام من قدومه.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة هيروكي إيتو الصفقة تعتمد على مستقبل بيساكا.. سكاي: مزراوي يرغب في الانتقال إلى يونايتد بعد حسم كالافيوري.. ريليفو: أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع ميرينو بدأ الاستماع للعروض.. سكاي: أياكس يهتم بالتعاقد مع روبرتو لن يحقق حلمه؟ رومانو: اتفاق بين دورتموند ومانشستر سيتي لضم كوتو