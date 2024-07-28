"التوقيع معه دليل على طموح النادي".. كومو يعلن التعاقد مع فاران

الأحد، 28 يوليه 2024 - 22:43

كتب : FilGoal

رافاييل فاران

أعلن نادي كومو التعاقد مع رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى تعاقد المدافع الفرنسي مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي.

ووقع فاران على عقد حتى 2026 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

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وقال سيسك فابريجاس مدرب كومو لموقع النادي: "فاران لاعب مميز، وتوقيعه هو دليل على الطموح الذي لدينا في هذا النادي، لا يمكن الاستهانة بالخبرة التي سيجلبها لدينا إذ لعب في أفضل الدوريات في العالم، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل معه".

بينما تحدث فاران قائلا: "سعيد للغاية ومتحمس لهذا المشروع الجديد، ولا أستطيع الانتظار للبدء والالتقاء بالفريق وزملائي".

وأضاف "في البداية، كنت أشعر بالفضول لمعرفة المشروع، ثم رأيت على الفور أنه مميز ومختلف عن أي مشروع آخر عُرض عليّ".

وأكمل "كلما عرفت المزيد عن المشروع، أصبح أكثر إثارة للاهتمام، مما أعطاني وجهة نظر مختلفة حول ما أردت القيام به".

وواصل "سأقابل سيسك مرة أخرى، ولكن ليس كمنافس هذه المرة، أنا سعيد للغاية، فأنا أحب فلسفته في اللعب وشغفه بكرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "كان من السهل جدًا أن نفهم بعضنا البعض، لذلك آمل أن نحقق نتائج إيجابية للغاية، على أية حال، أنا قادم بقدر كبير من التواضع لمساعدة الفريق والنادي على النمو".

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