أولمبياد باريس - تنس.. ميار شريف تودع من دور الـ 64 بالخسارة من فوزنياكي

مواليد 5 مايو 1996.

تخرجت من جامعة بيبردين بولاية كاليفورنيا عام 2018 بدرجة بكالوريوس العلوم في الطب الرياضي.

حققت العديد من الإنجازات بعد أن وصلت لأعلى تصنيف للاعبة مصرية في رياضة التنس عندما وصلت للمركز 31 عالميا في يونيو 2023.

بدأت ممارسة التنس في سن الرابعة بالإضافة للريشة الطائرة في نفس التوقيت.

عمتها كانت أحد أشهر لاعبات الريشة الطائرة، ولدى ميار شقيقتان وجميعهم مارسن التنس والريشة الطائرة معا ولكنها اختارت التخصص في التنس.

تهوى السفر، وفي سن الـ 15 انتقلت إلى إسبانيا لمدة عام واحد قبل أن تنتقل إلى أمريكا.

الأمريكية سيرينا ويليامز والبلجيكية كيم كليسترز بطلتيها المفضلتين في رياضة التنس.

كانت أول مصري تتأهل للدور الرئيسي لإحدى بطولات جراند سلام عندما حققت الفوز على الفرنسية كلوي باكي في أستراليا المفتوحة 2021، كما أصبحت أول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد في النسخة الماضية بطوكيو.

تشارك للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد.