أولمبياد باريس - تنس.. ميار شريف تودع من دور الـ 64 بالخسارة من فوزنياكي
الأحد، 28 يوليه 2024 - 22:37
كتب : FilGoal
خسرت ميار شريف أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي في دور الـ 64 من منافسات التنس فردي سيدات من أولمبياد باريس 2024.
وقلبت فوزنياكي تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 لفوز بمجموعتين 5-7 و6-1.
وكانت ميار قريبة من حسم المجموعة الثانية لصالحها واللقاء لكن الدنماركية قلبت الطاولة وحققت الانتصار.
واستمرت المباراة ساعتين و24 دقيقة في ملعب سيمون ماتيو في باريس.
وستواجه الدنماركية في دور الـ 32 الأمريكية دانييل كولينز المصنفة التاسعة عالميا، غدا الإثنين.
كارولين فوزنياكي المصنفة الـ 73 عالميا سبق لها تحقيق بطولات كبرى من قبل.
أولمبياد باريس | تنس - فردي سيدات
ميار شريف تخسر أمام كارولين فوزنياكي الدنماركية بنتيجة 2-1 في مجموع الأشواط و تودع المنافسات من الدور الاول
🇪🇬 ميار شريف 1
🆚
🇩🇰 كارولين فوزنياكي 2#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/rK3mxqshJy— FilGoal (@FilGoal) July 28, 2024
من هي ميار شريف؟