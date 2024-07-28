أولمبياد باريس - تنس.. ميار شريف تودع من دور الـ 64 بالخسارة من فوزنياكي

الأحد، 28 يوليه 2024 - 22:37

كتب : FilGoal

ميار شريف - باريس 2024

خسرت ميار شريف أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي في دور الـ 64 من منافسات التنس فردي سيدات من أولمبياد باريس 2024.

وقلبت فوزنياكي تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 لفوز بمجموعتين 5-7 و6-1.

وكانت ميار قريبة من حسم المجموعة الثانية لصالحها واللقاء لكن الدنماركية قلبت الطاولة وحققت الانتصار.

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واستمرت المباراة ساعتين و24 دقيقة في ملعب سيمون ماتيو في باريس.

وستواجه الدنماركية في دور الـ 32 الأمريكية دانييل كولينز المصنفة التاسعة عالميا، غدا الإثنين.

كارولين فوزنياكي المصنفة الـ 73 عالميا سبق لها تحقيق بطولات كبرى من قبل.

من هي ميار شريف؟

مواليد 5 مايو 1996.

تخرجت من جامعة بيبردين بولاية كاليفورنيا عام 2018 بدرجة بكالوريوس العلوم في الطب الرياضي.

حققت العديد من الإنجازات بعد أن وصلت لأعلى تصنيف للاعبة مصرية في رياضة التنس عندما وصلت للمركز 31 عالميا في يونيو 2023.

بدأت ممارسة التنس في سن الرابعة بالإضافة للريشة الطائرة في نفس التوقيت.

عمتها كانت أحد أشهر لاعبات الريشة الطائرة، ولدى ميار شقيقتان وجميعهم مارسن التنس والريشة الطائرة معا ولكنها اختارت التخصص في التنس.

تهوى السفر، وفي سن الـ 15 انتقلت إلى إسبانيا لمدة عام واحد قبل أن تنتقل إلى أمريكا.

الأمريكية سيرينا ويليامز والبلجيكية كيم كليسترز بطلتيها المفضلتين في رياضة التنس.

كانت أول مصري تتأهل للدور الرئيسي لإحدى بطولات جراند سلام عندما حققت الفوز على الفرنسية كلوي باكي في أستراليا المفتوحة 2021، كما أصبحت أول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد في النسخة الماضية بطوكيو.

تشارك للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد.

ميار شريف تنس أولمبياد باريس باريس 2024
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