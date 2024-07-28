كرة سلة - الاتحاد السكندرى يقدم طلبا لتنظيم البطولة العربية

الأحد، 28 يوليه 2024 - 22:19

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

قدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى طلبا للاتحاد المصرى لكرة السلة بتنظيم البطولة العربية لكرة السلة القادمة.

ومن المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وتم اعتماد طلب نادى الاتحاد السكندرى لدى الاتحاد العربى لكرة السلة.

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ويحمل زعيم الثغر لقب هذه البطولة لـ7 مرات سابقة أعوام 1987 و1991 و1994 و1996 و2002 و2018 و2019.

ونظم الاتحاد السكندري تنظيم البطولة مؤخرا عام 2021، وقد أشاد الاتحاد المصرى وكذلك الاتحاد العربى كثيرا بهذا التنظيم.

وأكد محمد مصيلحى رئيس النادي أن الاتحاد السكندرى يستطيع تنظيم بطولة تليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر العريق لإخراج هذا الحدث الهام بالشكل الذى يليق به كأحد أكبر وأعرق الأندية المصرية والعربية.

الاتحاد السكندري كرة سلة الاتحاد العربي محمد مصيلحي
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