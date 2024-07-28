أولمبياد باريس - شطب الجزائري دريس بعد انسحابه أمام لاعب الكيان الصهيوني

الأحد، 28 يوليه 2024 - 22:19

كتب : FilGoal

مسعود دريس

شطبت اللجنة الأولمبية الدولية اسم مسعود دريس لاعب الجودو الجزائري من منافسات الغد الإثنين.

جاء ذلك بعد قراره بالانسحاب من مواجهة توهار بوتبول لاعب الكيان الصهيوني.

المباراة كان يفترض أن تقام ضمن منافسات وزن 73 كجم.

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وسبق وانسحب جزائري آخر في أولمبياد طوكيو 2020 وهو فتحي نورين حينما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة بينه وبين لاعب إسرائيلي حال انتصاره على منافسه السوداني.

وبعدها قرر الاتحاد الدولي للجودو إيقاف نورين ومدربه 10 سنوات.

مسعود دريس أولمبياد باريس
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