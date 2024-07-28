أولمبياد باريس - محمد السيد يخسر من بوريل وينافس على برونزية سلاح المبارزة

الأحد، 28 يوليه 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

محمد السيد - سلاح - باريس 2024

خسر محمد السيد لاعب سلاح المبارزة أمام الفرنسي يانيك بوريل بنتيجة 15-8 في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وسينافس السيد صاحب الـ 21 عاما على الميدالية البرونزية في لقاء المركز الثالث.

وسيواجه محمد السيد نظيره المجري تيبور أندراسفي (المصنف 16) على الميدالية البرونزية في العاشرة و20 دقيقة بتوقيت القاهرة.

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وسيلتقي الفرنسي بوريل مع الياباني كوكي كانو في الحادية عشر والربع بتوقيت القاهرة.

مشوار محمد السيد في باريس 2024

دور الـ 32: الفوز على الكولومبي جون إديسون 15-7.

دور الـ 16: الفوز على الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-10.

دور الـ 8: الفوز على البلجيكي نيسير لويولا 9-8 باللمسة الذهبية.

دور الـ 4: الخسارة من يانيك بوريل 15-8.

من هو محمد السيد

بدأ ممارسة اللعبة في طنطا بعمر 6 سنوات، وهو من أسرة رياضية إذ يعمل والده سامي كمدرب لعبة السلاح و"أًصبحت رياضة السلاح جزءا منه"، ووالده هو مدربه.

شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر في السلاح أيضا وحقق لقب بطل العالم من قبل.

حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين، كما وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان في النهائي.

درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحتفل من قبل في طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز في إحدى المباريات، وكوبي براينت نجم كرة السلة السابق.

يحتل المركز الـ 11 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

يشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.

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