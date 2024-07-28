الصفقة تعتمد على مستقبل بيساكا.. سكاي: مزراوي يرغب في الانتقال إلى يونايتد

يرغب نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ في الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب مزراوي الموسم بعض المباريات في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى مركزه الأساسي الظهير الأيمن.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن مانشستر يونايتد أجرى محادثات مع رافاييلا بيمينتا وكيلة مزراوي وزميله ماتياس دي ليخت.

ووفقا للشبكة فإن اللاعب المغربي يرغب في الانتقال إلى يونايتد والتدرب تحت قيادة إريك تين هاج مرة أخرى.

ولكن الأمر يتوقف على مستقبل أرون وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد، فالنادي الإنجليزي يدرس مبادلته مع دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان وعرض المقترح على النادي الإيطالي بالفعل حسب الشبكة ذاتها.

وحسب التقارير الإخبارية الإيطالية فإن إنتر رفض اقتراح يونايتد من قبل، ويقترب من تجديد عقد دومفريس الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وسبق فشل انتقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى وست هام في الأيام الماضية.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا فإن الصفقة فشلت بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن عمولة وكيل اللاعبين.

وبسبب ذلك الفشل في المفاوضات فإن وست هام انسحب من الصفقة وأصبح مانشستر يونايتد وحيدا في سباق التعاقد مع اللاعب المغربي بعدما كان متأخرا فيه.