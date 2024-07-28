البنك الأهلي يعلن تجديد تعاقد سيمبوري

الأحد، 28 يوليه 2024 - 21:16

كتب : رضا السنباطي

سعيدو سيمبوري - البنك الأهلي

أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار رئيس النادي عن تجديد عقد البوركينى سعيدو سيمبورى.

وجدد سيمبوري عقده مع البنك الأهلي لمدة موسمين.

وانضم سيمبوري إلى صفوف البنك قادما من الاتحاد السكندري في يناير 2023.

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وكان الاتحاد السكندري قد ضم سيمبوري من المصري في صيف 2021.

وبدأ سيمبوري مشواره في الدوري المصري منذ انضمامه إلى الداخلية في صيف 2016.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.

سعيدو سيمبوري البنك الأهلي
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