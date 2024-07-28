خبر في الجول - الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال غيلاس قناوي إلى اتحاد العاصمة

الأحد، 28 يوليه 2024 - 21:13

كتب : عمرو نبيل

انضمام غيلاس قناوي لاتحاد العاصمة

بعد عدم تمكنه من حل أزمة تجنيده، انتقل الجزائري غيلاس قناوي من المصري إلى اتحاد العاصمة الجزائري.

وعلم FilGoal.com أن المصري وافق على بيع قناوي مقابل 300 ألف دولار، وحصل المصر يعلى المبلغ بالفعل.

وأعلن اتحاد العاصمة الجزائري ضم غيلاس قناوي لاعب المصري.

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وأشار اتحاد العاصمة إلى أن قناوي هو خامس صفقات الفريق في الموسم الجديد.

اللاعب كان قد انضم للمصري في بداية الموسم الحالي ووقع لمدة 3 سنوات.

اللاعب كان قد سافر منذ أيام للجزائر بعد الحصول على إذن من المصري من أجل إنهاء إجراءات التجنيد.

وأعلن المصري موافقته على بيع اللاعب لصعوبة عودته من الجزائر لارتباطه بالخدمة العسكرية.

الجزائري صاحب الـ 25 عاما لعب 29 مباراة بقميص المصري في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 4 أهداف.

اتحاد العاصمة أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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