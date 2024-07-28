بعد حسم كالافيوري.. ريليفو: أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع ميرينو

يتصدر نادي أرسنال سباق التعاقد مع ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك ميرينو مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 الماضية والتي توجت بها بلاده.

وحسب موقع ريليفو فإن النادي الإنجليزي يتصدر السباق على برشلونة وأتليتكو مدريد الذي من الممكن أن يحسم الاتفاق معه مطلع شهر أغسطس المقبل.

وينتهي عقد لاعب الوسط في نهاية الموسم الجديد مما يدفع ناديه لبيعه والاستفادة من الأموال التي سيجنيها جراء ذلك وفقا لريليفو.

ويسعى أرسنال إلى تعويض الرحيل الوشيك للاعبه إميل سميث رو إلى فولهام بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وانتقل ميرينو إلى ريال سوسيداد في صيف 2018 قادما من نيوكاسل مقابل 12 مليون يورو.

ولعب ميرينو الموسم الماضي 45 مباراة مع سوسيداد في جميع البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

وحسم أرسنال التعاقد مع ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا وأكمل الفحوصات الطبية ووقع على عقده لمدة 5 أعوام ويستعد للسفر إلى أمريكا للانضمام إلى معسكر أرسنال وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس.