بعد حسم كالافيوري.. ريليفو: أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع ميرينو

الأحد، 28 يوليه 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

هدف ميكيل ميرينو - إسبانيا - ألمانيا

يتصدر نادي أرسنال سباق التعاقد مع ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك ميرينو مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 الماضية والتي توجت بها بلاده.

وحسب موقع ريليفو فإن النادي الإنجليزي يتصدر السباق على برشلونة وأتليتكو مدريد الذي من الممكن أن يحسم الاتفاق معه مطلع شهر أغسطس المقبل.

أخبار متعلقة:
بيان رسمي - اتحاد الفروسية المصري: نائل نصار لم يكلف الدولة أي مبالغ مالية في باريس 2024 أولمبياد باريس - اتحاد الرماية يوضح سبب عدم مشاركة نور عباس في منافسات المسدس الهوائي أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تستهل مشوارها بفوز كبير على صربيا في ليلة تألق دورانت بيان رسمي - اتحاد التجديف يوضح حقيقة اللاعبة المصرية التائهة في نهر السين

وينتهي عقد لاعب الوسط في نهاية الموسم الجديد مما يدفع ناديه لبيعه والاستفادة من الأموال التي سيجنيها جراء ذلك وفقا لريليفو.

ويسعى أرسنال إلى تعويض الرحيل الوشيك للاعبه إميل سميث رو إلى فولهام بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وانتقل ميرينو إلى ريال سوسيداد في صيف 2018 قادما من نيوكاسل مقابل 12 مليون يورو.

ولعب ميرينو الموسم الماضي 45 مباراة مع سوسيداد في جميع البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

وحسم أرسنال التعاقد مع ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا وأكمل الفحوصات الطبية ووقع على عقده لمدة 5 أعوام ويستعد للسفر إلى أمريكا للانضمام إلى معسكر أرسنال وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس.

الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي ميكيل ميرينو أرسنال ريكاردو كالافيوري
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: ميلان يسرع المفاوضات مع إيمرسون رويال بعد إصابة فلورنزي ذا أثلتيك: ليفربول يرفض بيع إندو لـ مارسيليا سكاي: ميلان يتوصل إلى اتفاق مع سالزبورج لضم بافلوفيتش "التوقيع معه دليل على طموح النادي".. كومو يعلن التعاقد مع فاران بعد أيام من قدومه.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة هيروكي إيتو الصفقة تعتمد على مستقبل بيساكا.. سكاي: مزراوي يرغب في الانتقال إلى يونايتد بدأ الاستماع للعروض.. سكاي: أياكس يهتم بالتعاقد مع روبرتو لن يحقق حلمه؟ رومانو: اتفاق بين دورتموند ومانشستر سيتي لضم كوتو
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - رئيس اللجنة الأولمبية ينفي اتهامه لوزير الرياضة بـ "ركوب الموجة" 7 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الثاني لـ البعثة المصرية 28 دقيقة | باريس 2024
كالتشيو ميركاتو: ميلان يسرع المفاوضات مع إيمرسون رويال بعد إصابة فلورنزي 33 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الإثنين 29 يوليو 44 دقيقة | باريس 2024
ذا أثلتيك: ليفربول يرفض بيع إندو لـ مارسيليا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - مدرب محمد السيد: سيدخل التاريخ من خلال هذه الميدالية 48 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - تنس طاولة.. دينا مشرف تتأهل لدور الـ 32 في فردي سيدات 57 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – والد محمد السيد بعد حصوله على البرونزية: قادرون على منافسة جميع المصنفين ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة