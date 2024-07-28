بيان رسمي - اتحاد الفروسية المصري: نائل نصار لم يكلف الدولة أي مبالغ مالية في باريس 2024

الأحد، 28 يوليه 2024 - 21:08

كتب : أحمد الخولي

نائل نصار - فروسية - طوكيو 2020

أصدر الاتحاد المصري للفروسية بيانا للرد على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024

وأوضح بيان أن الفارس نائل نصار وجميع طاقم التدريب، الطبيب البيطري، السياس، مالكي الجواد، والأطقم المساعدة سيسافرون من أمريكا لباريس على نفقتهم الخاصة ودون أن تتحمل الدولة المصرية أي مبالغ مالية.

وتم إدراج أسمائهم في البعثة لغرض واحد وهو إمكانية إصدار تصاريح دخول لملاعب المباريات والإسطبلات ومزاولة مهامهم لدعم الفارس.

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وجاء بيان الاتحاد المصري للفروسية

"أكد الاتحاد المصري للفروسية على أن الفارس نائل نصار، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع طاقم التدريب، الطبيب البيطري، السياس، مالكي الجواد، والأطقم المساعدة سيسافرون مباشرة من الولايات المتحدة إلى باريس بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة. وقد تم إدراج أسمائهم في البعثة لغرض واحد فقط وهو إمكانية إصدار تصاريح دخول لملاعب المباريات والإسطبلات ومزاولة مهامهم لدعم الفارس، وليس بهدف الحصول على دعم مادي من الدولة المصرية.

وأضاف اتحاد الفروسية في بيانه أن الفارس قد أبلغ الاتحاد بأنه سينقل الجواد الخاص به من أمريكا إلى فرنسا بالطائرة على نفقته الخاصة، وتنازل عن أي دعم مادي له ولفريقه.

ويضيف الاتحاد أن رئيس البعثة كان قد أرسل خطابا بتاريخ 4 يوليو إلى اللجنة الأولمبية يبلغهم بتحمله وباقي أفراد البعثة لنفقات سفرهم بالكامل أي أن بعثة الفروسية المصرية بالإداريين والفارس والمدربين والسياس ومالكي الخيول والطبيب البيطري ونقل الخيول لن تكلف الدولة المصرية أي مبالغ مالية أثناء مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية بباريس بعكس ما كان يحدث في الدورات الأولمبية السابقة".

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من هو نائل نصار؟

مواليد 21 يناير 1991 وهو ممثل مصر الوحيد في رياضة الفروسية بأولمبياد باريس.

متزوج من جينيفر جيتس ابنة رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ولديه منها ابنة تدعى ليلى مواليد 2023.

يهوى لعب كرة السلة، وبجانب اللغة العربية يتحدث اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية بطلاقة.

حصل على شهادة الاقتصاد بعد تخرجه عام 2013 من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

عمل والداه في الكويت قبل أن يفرا عام 1990 بسبب غزو العراق، وكانت والدته حاملا به في ذلك التوقيت، ثم تمت ولادته في إلينوي بولاية شيكاغو الأمريكية.

نشأ بعدها في الكويت وبدأ ممارسة رياضة الفروسية لأول مرة في عمر ست سنوات بأحد مراكز ركوب الخيل في الكويت، وبدأ القفز من على الحواجز بعدها بأربع سنوات.

مارس كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والتنس، لكنه عشق ركوب الخيل.

يمتلك هو وزوجته جينيفر أسطبل لتدريب الخيول.

الألماني لودجر بيرباوم لاعب الفروسية هو بطله المفضل، وسبق وأن حقق الألماني خمس ميداليات أولمبية.

شارك في الأولمبياد لأول مرة بالنسخة الماضية في طوكيو وحقق المركز 24.

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