أولمبياد باريس - اتحاد الرماية يوضح سبب عدم مشاركة نور عباس في منافسات المسدس الهوائي

الأحد، 28 يوليه 2024 - 20:23

كتب : أحمد الخولي

نور عباس - لاعبة الرماية المصرية

أوضح أحمد عمران المتحدث الرسمي باسم اتحاد الرماية المصري أسباب عدم مشاركة نور عباس في منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 متر في دورة الألعاب الأولمبية باريس.

وقال عباس لـFilGoal.com: "نور عباس في الأساس تأهلت إلى منافسات مسدس 25 متر وستلعب يوم 2 أغسطس".

وأضاف "لكن الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للأولمبياد تتيح لأي لاعب تأهل لهذه المنافسة أن يشارك في منافسات المسدس الهوائي 10 متر".

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وأتمل تصريحاته "بالتالي تم وضع اسم نور عباس ضمن المشاركين بشكل تلقائي، لكنها غير مؤهلة أو مدربة على هذه المنافسات ونوع السلاح المختلف وبالتالي لم تشارك فيها وتنتظر المنافسة المتخصصة فيها".

من هي نور عباس؟

متخصصة في منافسات مسدس الهواء 10 متر و25 مترا.

كانت تاسع المصريين ضمانا للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

تأهلها إلى أولمبياد باريس جاء بعد حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا 2023.

ترتيبها الأفضل ببطولة العالم جاء عام 2024 عندما حصلت على المركز 23 بـ 571 نقطة.

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