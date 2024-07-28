أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تستهل مشوارها بفوز كبير على صربيا في ليلة تألق دورانت

استهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة للرجال مشواره في أولمبياد باريس بالفوز على صربيا بنتيجة 110-84.

وحقق منتخب أمريكا الفوز على صربيا بقيادة نجمه كيفين دورانت العائد للمشاركة بعد فترة من الإصابة.

دورانت الذي بدأ المباراة من مقاعد البدلاء سجل 23 نقطة منها 5 ثلاثيات من 5 محاولات بنسبة نجاح 100%.

كما سجل ليبرون جيمس 21 نقطة لمنتخب أمريكا.

على الجانب الآخر سجل نيكولا يوكيتش نجم صربيا وأفضل لاعب في NBA 20 نقطة لفريقه.

وتضم المجموعة الثالثة من أمريكا وصربيا كل من جنوب السودان بورتوريكو.