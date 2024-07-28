بيان رسمي - اتحاد التجديف يوضح حقيقة اللاعبة المصرية التائهة في نهر السين

الأحد، 28 يوليه 2024 - 19:48

كتب : أحمد الخولي

عبد الخالق البنا

أوضح اتحاد التجديف المصري حقيقة مشاركة لاعبة تُدعى آية السيد في أولمبياد باريس 2024.

وانتشرت بعض التقارير الساخرة التي تشير لمشاركة آية السيد في الأولمبياد وظلت طريقها خلال المشاركة في المسابقة.

وجاء بيان اتحاد التجديف المصري

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"اتحاد التجديف تنفي مشاركة لاعبة باسم آية السيد في أولمبياد باريس

نفى الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد الفتاة المذكورة من منافسات أولمبياد باريس للتجديف بعد أن تاهت في طريق السباق كما يردد البعض

وكشف الاتحاد المصري للتجديف أنه لا توجد لاعبة من الأساس تشارك من مصر في منافسات التجديف تحت اسم آية السيد كما تم الادعاء بذلك من أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك الاتحاد المصري للتجديف بـ 3 لاعبين وهم عبد الخالق البنا، أحمد خالد محمد علاء قوطة.

وطالب الاتحاد المصري للتجديف من الجميع بضرورة عدم الانسياق".

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وتأهل عبد الخالق البنا لربع نهائي فردي التجديف للرجال، ونجح البنا في التأهل بعدما حصد المركز الثالث في سباق التصفية الأولى، إذ يتأهل أول 3 متسابقين من كل تصفية إلى ربع النهائي.

وحسم البنا مقعده بعد تحقيق زمن قدره 7 دقائق و5 ثواني و6 أجزاء من الثانية.

وتقام منافسات ربع النهائي صباح يوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري.

في المقابل حصد الثنائي محمد قوطة وأحمد خالد في منافسات التجديف الخفيف المركز الخامس والأخير في التصفية الثالثة بزمن 7:20:92 ويلعبان بمنافسات الترضية ليلتحق أول 3 من السباق بنصف النهائي.

آية السيد تجديف أولمبياد باريس باريس 2024
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