أولمبياد باريس - نادال يتخطى فوتشوفيتش ويلاقي دجوكوفيتش في قمة منتظرة

تخطى رافاييل نادال منافسه مارتون فوتشوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة في المباراة التي جمعتهما في دور الـ64 من منافسات التنس في أولمبياد باريس 2024.

وتأهل الإسباني إلى الدور الثاني بصعوبة بعدما فاز على المجري في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد، وخسر في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل 4.

وتمكن نادال من الانتصار في الشوط الثالث الذي كان فاصلا بستة أشواط مقابل أربعة.

ومن المقرر أن يلاقي نادال منافسه نوفاك دجوكوفيتش الإثنين المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الدور الثاني.

وعلى الجانب الآخر فاز دجوكوفيتش على ماتيو إبدين بمجموعتين دون مقابل في الدور الأول من منافسات فردي التنس في أولمبياد باريس 2024.

وحقق دجوكوفيتش الفوز في المجموعة الأولى بنتيجة 6-0، بينما فاز في الثانية بنتيجة 6-1، وبالتالي سيواجه نادال.