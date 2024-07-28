أولمبياد باريس - نادال يتخطى فوتشوفيتش ويلاقي دجوكوفيتش في قمة منتظرة

الأحد، 28 يوليه 2024 - 19:34

كتب : FilGoal

نادال

تخطى رافاييل نادال منافسه مارتون فوتشوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة في المباراة التي جمعتهما في دور الـ64 من منافسات التنس في أولمبياد باريس 2024.

وتأهل الإسباني إلى الدور الثاني بصعوبة بعدما فاز على المجري في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد، وخسر في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل 4.

وتمكن نادال من الانتصار في الشوط الثالث الذي كان فاصلا بستة أشواط مقابل أربعة.

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ومن المقرر أن يلاقي نادال منافسه نوفاك دجوكوفيتش الإثنين المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الدور الثاني.

وعلى الجانب الآخر فاز دجوكوفيتش على ماتيو إبدين بمجموعتين دون مقابل في الدور الأول من منافسات فردي التنس في أولمبياد باريس 2024.

وحقق دجوكوفيتش الفوز في المجموعة الأولى بنتيجة 6-0، بينما فاز في الثانية بنتيجة 6-1، وبالتالي سيواجه نادال.

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