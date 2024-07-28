أولمبياد باريس – ملاكمة أسترالية تنتقد حظر الحجاب في الرياضة الفرنسية
الأحد، 28 يوليه 2024 - 19:24
كتب : FilGoal
انتقدت الملاكمة الأسترالية تينا رحيمي قانون حظر الحجاب الذي يمنع الفتيات من ممارسة الرياضة بالحجاب وأيضا في بعض الرياضات الأولمبية.
وكتبت رحيمي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "للنساء الحق في اختيار طريقة ملابسهم، سواء بالحجاب أو بدونه، اخترت ارتداء الحجاب كجزء من ديني وأنا فخورة بذلك".
وأضافت "لا يجب أن تضطر إلى الاختيار بين معتقداتك ودينك أو رياضتك، وهذا ما يضطر الرياضيون في فرنسا إلى فعله".
وتعد تينا رحيمي هي أول ملاكمة مسلمة تمثل أستراليا في الألعاب الأولمبية.
ولا ينطبق قرار حظر الحجاب في فرنسا سوى على الرياضيين الفرنسيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
بينما لا ينطبق هذا القرار على الرياضيين الآخرين من باقي البلدان.
نرشح لكم
أولمبياد باريس - اتحاد الرماية يوضح سبب عدم مشاركة نور عباس في منافسات المسدس الهوائي أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تستهل مشوارها بفوز كبير على صربيا في ليلة تألقدورانت أولمبياد باريس - اتحاد التجديف المصري يوضح حقيقة مشاركة آية السيد بعد التقارير الساخرة أولمبياد باريس - نادال يتخطى فوتشوفيتش ويلاقي دجوكوفيتش في قمة منتظرة أولمبياد باريس - الأولمبية الدولية: لم تكن هناك نية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي معتقد ديني أولمبياد باريس – ميكالي: سنواصل القتال والدفاع عن حلمنا.. ورسالة إلى وسائل الإعلام أولمبياد باريس – بسبب تلوث المياه في نهر السين.. منافسات الترايثلون مهددة بالإلغاء أولمبياد باريس - تفوق على طوكيو.. محمد السيد إلى نصف نهائي سلاح المبارزة