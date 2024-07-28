أولمبياد باريس – ملاكمة أسترالية تنتقد حظر الحجاب في الرياضة الفرنسية

انتقدت الملاكمة الأسترالية تينا رحيمي قانون حظر الحجاب الذي يمنع الفتيات من ممارسة الرياضة بالحجاب وأيضا في بعض الرياضات الأولمبية.

وكتبت رحيمي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "للنساء الحق في اختيار طريقة ملابسهم، سواء بالحجاب أو بدونه، اخترت ارتداء الحجاب كجزء من ديني وأنا فخورة بذلك".

وأضافت "لا يجب أن تضطر إلى الاختيار بين معتقداتك ودينك أو رياضتك، وهذا ما يضطر الرياضيون في فرنسا إلى فعله".

وتعد تينا رحيمي هي أول ملاكمة مسلمة تمثل أستراليا في الألعاب الأولمبية.

ولا ينطبق قرار حظر الحجاب في فرنسا سوى على الرياضيين الفرنسيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

بينما لا ينطبق هذا القرار على الرياضيين الآخرين من باقي البلدان.