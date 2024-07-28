أولمبياد باريس - الأولمبية الدولية: لم تكن هناك نية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي معتقد ديني

الأحد، 28 يوليه 2024 - 19:19

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توضيحا حول حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وأثار حفل الافتتاح في أولمبياد باريس الجدل وتعرض لانتقادات حادة فيما وصفه البعض بالإساءة للدين المسيحي.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية الدولية:

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"أحاطت اللجنة الأولمبية الدولية علما بالتوضيح الذي قدمته اللجنة المنظمة لباريس 2024 فيما يتعلق بحفل الافتتاح وترحب به.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قالت اللجنة المنظمة إنه لم تكن هناك أي نية أبدا لإظهار عدم الاحترام تجاه أي جماعة أو معتقد ديني.

وأكدوا مجددا أن هدفهم من حفل الافتتاح كان دائما الاحتفال بالمجتمع والتسامح. وقالت اللجنة المنظمة أيضا إنه إذا تعرض أي شخص للإهانة من مشاهد معينة، فهذا غير مقصود على الإطلاق، وهم آسفون".

أبهرت فرنسا العالم خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والذي أقيم على ضفاف نهر السين.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتحمل النسخة الحالية رقم 33 من دورة الألعاب الأولمبية، إذ تستضيف فرنسا الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها.

ولأول مرة أقيم حفل الافتتاح خارج ملعب رئيسي، حيث تم استعراض الوفود في مسافة تزيد عن 6 كيلومترا وعلى متن 85 قاربا. واستمر العرض لما يصل 4 ساعات.

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