أولمبياد باريس – ميكالي: سنواصل القتال والدفاع عن حلمنا.. ورسالة إلى وسائل الإعلام

الأحد، 28 يوليه 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - ميكالي

شدد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم على أن الروح القتالية كانت السبب في الفوز على أوزبكستان.

وقال ميكالي في تصريحات من المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "روح المنتخب القتالية لعبت دورا محوريا في الفوز على فريق قوي مثل أوزبكستان وهو الجيل الذي يمثل مشروع دولتهم في كرة القدم ويتم تجهيزه منذ 4 سنوات ويمتلكون كوكبة من اللاعبين المحترفين في كبرى الدوريات".

وأضاف "منتخبنا كان عند حسن الظن وقدم أداء جيدا وحصد 3 نقاط ضرورية في تحقيق هدفنا بالتأهل إلى الدور الثاني".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس – بسبب تلوث المياه في نهر السين.. منافسات الترايثلون مهددة بالإلغاء أولمبياد باريس - تفوق على طوكيو.. محمد السيد إلى نصف نهائي سلاح المبارزة لن يحقق حلمه؟ رومانو: اتفاق بين دورتموند ومانشستر سيتي لضم كوتو

وواصل "واجهنا عقبات كثيرة في مباراتي الدومينيكان وأوزبكستان ولكن شجاعة اللاعبين كانت الأساس في عدم الخسارة، وحمى البداية والضغوط كانت السبب في عدم الظهور بشكل جيد في المباراة الأولى وتداركنا ذلك في مواجهة أوزبكستان".

وأردف "سنواصل القتال والدفاع عن أحلامنا وأتمنى الوصول إلى أبعد نقطة في الأولمبياد، منتخب إسبانيا قوي ومنظم وسريع وأتوقع أن تكون المباراة صعبة لأننا نسعى إلى تقديم صورة تليق بالكرة المصرية أمام العالم".

وأتم تصريحاته "أوجه رسالة تقدير إلى كل وسائل الإعلام وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التعامل مع شؤون المنتخب الأولمبي بما يخدم المصلحة العامة خاصة أنه في مهمة وطنية، وذلك مع التأكيد على أهمية دور الإعلام الأساسي في صناعة الأجواء الإيجابية".

وحقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم الفوز الأول له في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك أمام أوزبكستان بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.

إسبانيا مصر الأولمبي ميكالي أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس - اتحاد الرماية يوضح سبب عدم مشاركة نور عباس في منافسات المسدس الهوائي أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تستهل مشوارها بفوز كبير على صربيا في ليلة تألقدورانت بيان رسمي - اتحاد التجديف يوضح حقيقة اللاعبة المصرية التائهة في نهر السين أولمبياد باريس - نادال يتخطى فوتشوفيتش ويلاقي دجوكوفيتش في قمة منتظرة أولمبياد باريس – ملاكمة أسترالية تنتقد حظر الحجاب في الرياضة الفرنسية أولمبياد باريس - الأولمبية الدولية: لم تكن هناك نية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي معتقد ديني أولمبياد باريس – بسبب تلوث المياه في نهر السين.. منافسات الترايثلون مهددة بالإلغاء أولمبياد باريس - تفوق على طوكيو.. محمد السيد إلى نصف نهائي سلاح المبارزة
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - اتحاد الرماية يوضح سبب عدم مشاركة نور عباس في منافسات المسدس الهوائي 16 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تستهل مشوارها بفوز كبير على صربيا في ليلة تألقدورانت 21 دقيقة | باريس 2024
بيان رسمي - اتحاد التجديف يوضح حقيقة اللاعبة المصرية التائهة في نهر السين 50 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - نادال يتخطى فوتشوفيتش ويلاقي دجوكوفيتش في قمة منتظرة ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – ملاكمة أسترالية تنتقد حظر الحجاب في الرياضة الفرنسية ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - الأولمبية الدولية: لم تكن هناك نية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي معتقد ديني ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – ميكالي: سنواصل القتال والدفاع عن حلمنا.. ورسالة إلى وسائل الإعلام ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – بسبب تلوث المياه في نهر السين.. منافسات الترايثلون مهددة بالإلغاء ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي