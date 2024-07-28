أولمبياد باريس – ميكالي: سنواصل القتال والدفاع عن حلمنا.. ورسالة إلى وسائل الإعلام

شدد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم على أن الروح القتالية كانت السبب في الفوز على أوزبكستان.

وقال ميكالي في تصريحات من المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "روح المنتخب القتالية لعبت دورا محوريا في الفوز على فريق قوي مثل أوزبكستان وهو الجيل الذي يمثل مشروع دولتهم في كرة القدم ويتم تجهيزه منذ 4 سنوات ويمتلكون كوكبة من اللاعبين المحترفين في كبرى الدوريات".

وأضاف "منتخبنا كان عند حسن الظن وقدم أداء جيدا وحصد 3 نقاط ضرورية في تحقيق هدفنا بالتأهل إلى الدور الثاني".

وواصل "واجهنا عقبات كثيرة في مباراتي الدومينيكان وأوزبكستان ولكن شجاعة اللاعبين كانت الأساس في عدم الخسارة، وحمى البداية والضغوط كانت السبب في عدم الظهور بشكل جيد في المباراة الأولى وتداركنا ذلك في مواجهة أوزبكستان".

وأردف "سنواصل القتال والدفاع عن أحلامنا وأتمنى الوصول إلى أبعد نقطة في الأولمبياد، منتخب إسبانيا قوي ومنظم وسريع وأتوقع أن تكون المباراة صعبة لأننا نسعى إلى تقديم صورة تليق بالكرة المصرية أمام العالم".

وأتم تصريحاته "أوجه رسالة تقدير إلى كل وسائل الإعلام وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التعامل مع شؤون المنتخب الأولمبي بما يخدم المصلحة العامة خاصة أنه في مهمة وطنية، وذلك مع التأكيد على أهمية دور الإعلام الأساسي في صناعة الأجواء الإيجابية".

وحقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم الفوز الأول له في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك أمام أوزبكستان بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.