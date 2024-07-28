أولمبياد باريس – بسبب تلوث المياه في نهر السين.. منافسات الترايثلون مهددة بالإلغاء

أعلن المنظمون الأولمبيون إلغاء الحصة التدريبية الأولى للسباحة في نهر السين في الترايثلون بسبب سوء جودة المياه.

وكان من المقرر إقامة الحصة التدريبية الأولى اليوم، لكن لم يحدث ذلك بسبب أولوية الحفاظ على صحة الرياضيين.

وسبحت آن هيدالجو عمدة مدينة باريس حتى تثبت نظافة المياه وعدم تلوثها، إلا أن لم يغير الأمر في شيء، خاصة بسبب هطول الأمطار منذ يوم الجمعة الماضي.

وتم اختبار نظافة المياه، لكن لم يتم إثبات نظافتها بعد الاختبارات التي أقيمت السبت الماضي.

ومن المفترض أن تقام السباقات للرجال يوم الثلاثاء المقبل، بينما السيدات يوم الأربعاء القادم.

وجاء بيان المنظمون الأولمبيون والاتحاد الدولي للترايثلون كالتالي:

بعد اختبارات جودة المياه، تم اتخاذ قرار مشترك بإلغاء جولة السباحة في سباق الترايثلون الذي كان من المقرر عقده اليوم الأحد الساعة 8 صباحا.

باريس 2024 والاتحاد الدولي للترايثلون يؤكدان أن الأولوية هي صحة الرياضيين.

وكشفت الاختبارات التي أجريت في نهر السين عن مستويات جودة المياه التي يرى الاتحاد الدولي للترايثلون أنها لا توفر ضمانات كافية للسماح بإقامة الحدث، ويرجع ذلك إلى الأمطار التي هطلت على باريس.