بدأ الاستماع للعروض.. سكاي: أياكس يهتم بالتعاقد مع روبرتو

الأحد، 28 يوليه 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

سيرجي روبرتو

بدأ سيرجي روبرتو لاعب برشلونة السابق في أخذ بعض العروض بعين الاعتبار للانضمام إلى الفرق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الورق يعتبر عقد اللاعب الإسباني منتهيا منذ الشهر الماضي وأصبح حرا للتوقيع لأي نادي بدون العودة إلى برشلونة.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن نادي أياكس لديه اهتمام حقيقي وكبير للتعاقد مع اللاعب.

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ولم يتخذ روبرتو أي قرار بعد سواء بالموافقة أو رفض العرض.

ماذا حدث؟

كان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما قريبا من البقاء في برشلونة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن النادي الكتالوني يقترب من تجديد تعاقد روبرتو.

وكان ذلك في حالة بقاء تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق، لكن رحيله وتولي هانز فليك المسؤولية غير كل شيء.

وتحدث تشافي في أكثر من مناسبة من قبل حول رغبته في بقاء روبرتو الذي يعتبر قائد داخل وخارج الملعب.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن صبر روبرتو انتهى ولن ينتظر النادي الكتالوني أكثر منذ ذلك ويقترب من الرحيل.

وذكرت الصحيفة أن روبرتو يستمع بالفعل إلى عروض من الدوري الإنجليزي ولا يريد الاستمرار في الدوري الإسباني.

وتلقى المدافع عرضي من إشبيلية وفالنسيا وجيرونا وفقا للصحيفة، لكنه رفض الانتقال إلى أحدهم.

ولم يلعب روبرتو في أي فريق آخر طوال مسيرته على المستوى الاحترافي.

أياكس برشلونة سيرجي روبرتو الدوري الإسباني الدوري الهولندي
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