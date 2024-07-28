لن يحقق حلمه؟ رومانو: اتفاق بين دورتموند ومانشستر سيتي لضم كوتو

توصل نادي بوروسيا دورتموند لاتفاق مع نظيره مانشستر سيتي لضم يان كوتو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعاد كوتو إلى سيتي بعدما قضى الموسم الماضي معارا إلى جيرونا.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن الظهير الأيمن يستعد الأسبوع المقبل للسفر إلى ألمانيا ليخضع للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد.

ووفقا لرومانو فإن كل التفاصيل تم الاتفاق عليها سيدفع النادي الألماني مبلغ أقل من 30 مليون يورو بقليل، إذ من المتوقع أن يكون 25 مليون يورو.

وتوجد بعض التفاصيل النهائية المتبقية وهي بشأن شروط الدفع.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 39 مباراة وسجل هدفين وصنع 10 آخرين.

وتعود ملكية نادي مانشستر سيتي وجيرونا إلى شركة سيتي جروب التي لديها العديد من الأندية الأخرى أيضا.

رغبة سابقة لمدريد

اهتم نادي ريال مدريد من قبل في التعاقد مع كوتو وعلق اللاعب البرازيلي على الأمر سابقا.

وقال كوتو لراديو كتالونيا: "الانتقال إلى ريال مدريد سيكون خيارا إذا كانوا مهتمين، لن أكذب".

وأتم "أنا لاعب لمانشستر سيتي ولدي عقد هناك وحلمي هو اللعب رفقة سيتي".

ويبدو أن كوتو لن يتمكن من تحقيق حلمع باللعب مع الفريق الإنجليزي.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2020 قادما من كوريتيبا البرازيلي مقابل 6 ملايين يورو.

وخرج كوتو معارا إلى جيرونا في نفس العام، وفي صيف 2021 رحل إلى سبورتنج براجا على سبيل الإعارة.

وعاد إلى جيرونا مرة أخرى على سبيل الإعارة في صيف 2022.