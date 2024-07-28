أولمبياد باريس - "سأعود لرفع علم فلسطين".. أبو سل يخسر في منافسات الملاكمة

الأحد، 28 يوليه 2024 - 17:32

كتب : إسلام أحمد

وسيم أبو سل - ملاكمة

خسر الفلسطيني وسيم أبو سل في دور الـ 32 بمنافسات الملاكمة وزن 57 كجم في أولمبياد باريس 2024.

وفاز السويدي نبيل إبراهيم على أبو سل بنتيجة 5-0.

وحظى أبو سل بتصفيق وتحية من الجميع بعد نهاية اللقاء.

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وكان أبو سل قد حظى بشرف رفع علم فلسطين في حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين رفقة السبّاحة فاليري ترزي.

ويعد وسيم أول ملاكم فلسطيني يشارك في الأولمبياد تاريخيا.

وقال أبو سل عبر إذاعة مونت كارلو الدولية: "سأعود مجددا في الدورة الأولمبية المقبلة لرفع علم فلسطين على المنصة".

وأضاف "من أجل أن أوصل رسائل الشهداء والأسرى والجرحى في البلد. أنا هنا باسمي وباسم شعبي الصامد".

وتشارك فلسطين بثمانية لاعبين في الأولمبياد الجارية هم: السباحيّن فاليري ترزي ويزن البواب، والعدائيّن محمد دويدار وليلى المصري، ولاعب الجودو فارس بدوي، ولاعب التايكواندو عمر إسماعيل، ولاعب الرماية جورج الصالحي، ولاعب الملاكمة وسيم أبو سل.

وستشارك السبّاحة فاليري ترزي، في منافسات 200 متر مختلط، أما يزن البواب فينافس على فئة 100 متر سباحة ظهر.

وعلى صعيد منافسات ألعاب القوى، سيشارك العدائيّن محمد دويدار وليلى المصري بفئة سباق 800 متر.

وفي منافسات التايكوندو، سيلعب عمر إسماعيل على فئة تحت 58 كجم، بينما سيلعب فارس بدوي لاعب الجودو على وزن تحت 81 كجم، ولاعب الملاكمة وسيم أبو سل على وزن 57 كجم، أما جورج الصالحي لاعب الرماية فسينافس في فئة "السكيت".

وستكون تلك أكبر بعثة فلسطينية تشارك في الأولمبياد بالتساوي مع ريو 2016.

ولم تحقق فلسطين من قبل أي ميدالية أولمبية منذ المشاركة في أتالانتا 1996 لأول مرة.

سبق أن قال يزن البواب السباح الفلسطيني عبر وكالة رويترز: "سواء حققنا ميدالية أو لا، انتصرنا بالفعل بوجودنا هنا. لا يريد الناس وجود الفلسطينيين. ينظرون إلى العلم ولا يريدونه. لذا؛ فإن الوجود هنا انتصار".

ومن جهة أخرى صرّحت فاليري ترزي سباحة فلسطينية عبر وكالة رويترز قائلة: "أنا واحدة من أوفر الناس حظا في العالم. تتسنى لي فرصة المنافسة لصالح بلدي وأن أرفع علم بلدي".

وأتمت "قلبي معهم. في كل مرة أسبح فيها، أفكر في شعب فلسطين ومعاناته. وأريد أن أمثلهم على أفضل نحو ممكن".

وسيم أبو سل - ملاكمة ملاكمة أولمبياد باريس 2024
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