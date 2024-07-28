تقارير: النصر يحدد سعر التخلي عن تاليسكا للأندية التركية

الأحد، 28 يوليه 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

حدد نادي النصر سعر التخلي عن لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي يحظى باهتمام بعض الأندية التركية، وفقا للتقارير.

ونقلت جريدة اليوم السعودية ما ذكرته صحيفة Fanatik التركية أن نادي النصر رد على طلب نادي بشكتاش التركي بالحصول على خدمات تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير بشكتاش تقدم بعرض للحصول على خدمات البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند أحقية الشراء.

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واشترط النصر الحصول على مبلغ 13 مليون يورو، وذلك من أجل الموافقة على رحيل أندرسون تاليسكا عن صفوف الفريق هذا الصيف، حسب التقارير.

قبل أسابيع ذكرت تقارير تركية، أن جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة الجديد يرغب في التعاقد مع أندرسون تاليسكا.

وبحسب صحيفة AKSAM التركية، فإن فنربخشة كثف مفاوضاته مع تاليسكا لإقناعه بالعودة إلى منافسات الدوري التركي من جديد.

وأوضحت التقارير أن مهمة فتربخشة لن تكون سهلة في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النصر حتى صيف 2026.

وسبق وأن لعب تاليسكا في صفوف بشكتاش وقاده لتحقيق الثنائية المحلية قبل انتقاله للدوري الصيني ومنه إلى النصر.

وتعرض تاليسكا لإصابة قوية غيبته حتى نهاية الموسم الماضي بعدما كان يسير بخطى ثابتة وسجل 16 هدفا في الدوري السعودي 2023-2024.

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