أولمبياد باريس - بنجامان حسن يحقق أول فوز في تاريخ لبنان بمنافسات التنس

حقق اللبناني بنجامان حسن أول فوز في تاريخ بلاده في الأولمبياد بمنافسات التنس في باريس 2024.

وانتصر حسن على الأمريكي كريستوفر يوبانكس بمجموعتين دون رد.

وجاءت النتيجة: 6-4 و6-2 في مباراة استمرت 58 دقيقة.

حسن المصنف الـ 170 على مستوى العالم انتصر وسيواجه الفائز من الأرجنتيني سيباستيان بايز والبرازيلي تياجو مونتيرو.

اللبناني البالغ 29 عاما يشارك أيضا في منافسات الزوجي رجال مع مواطنه هادي حبيب حيث سيواجهات الثنائي الإسترالي ماتيو إبدن وجون بيرز.

وكان حبيب ودع منافسات التنس في أولمبياد باريس 2024 بالخسارة في الدور الأول من الإسباني كارلوس ألكاراز بنتيجة 2-0.