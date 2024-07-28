تحديد شروط استقدام الحكام الأجانب الموسم المقبل بالدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية طلب الأندية لحكام أجانب في موسم 2024-2025.

وأوضحت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم شروط طلب الأندية لطواقم الحكام الأجانب خلال الموسم الكروي الجديد.

وجاءت الآلية على النحو التالي:

رفع طلب اسناد المباراة لحكام أجانب قبل 14 يوما - على الأقل - من موعدها سواء على أرض الفريق أو خارجه ودون سقف محدد.

في حال قام الناديان بالطلب والتحويل لنفس المباراة، يتم قبول الطلب المقدم أولا وإعادة الرسوم للنادي الآخر.

بعد اكتمال الطلب: ستعمل لجنة الحكام على الاستعانة بأفضل الحكام الدوليين المتاحين في وقت الطلب.

في حال تعذر وصول طواقم التحكيم بسبب ظروف قاهرة سيتم تكليف طاقم تحكيم سعودي مع إعادة المبلغ إلى النادي.

يجوز للنادي - مقدم الطلب - إلغاء الطلب قبل (7) سبعة أيام على الأقل من موعد إقامة المباراة، كما يحق للنادي الآخر، إن كان قد سبق وأرسل طلبا مكتمل الشروط النفس المباراة، الاحتفاظ بحق استمرار طلبه.

وتشمل الآلية بطولات دوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، على أن يكون العدد الأقصى للطاقم الأجنبي 4 حكام، بتكفلة لا تزيد عن 175 ألف ريال، ومن الممكن إضافة حكم فيديو مساعد سيتم زيادة مبلغ التكفلة وقتها إلى 219 ألف ريال.

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