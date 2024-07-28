لتكرار تجربة سون؟ توتنام يتعاقد مع لاعب كوري جديد

أعلن نادي توتنام تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي يانج مين هيوك قادما من فريق جوانجون.

اللاعب صاحب الـ 18 عاما وقع على عقد لمدة 5 سنوات ونصف على أن يستمر مع فريقه الكوري حتى شهر يناير المقبل.

ويشغل اللاعب مركز الجناح الأيمن وهو نفس مركز هيونج مين سون الذي قد تتكرر تجربته مع الفريق بعد نجاحه في تقديم أداء رائع.

وشارك مين هيوك في 25 مباراة بقميص جوانجونج خلال الموسم الماض ي وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ولم يسبق للاعب تمثيل المنتخب الأول لبلاده ولكنه لعب لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما.