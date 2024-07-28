لتكرار تجربة سون؟ توتنام يتعاقد مع لاعب كوري جديد
الأحد، 28 يوليه 2024 - 15:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي يانج مين هيوك قادما من فريق جوانجون.
اللاعب صاحب الـ 18 عاما وقع على عقد لمدة 5 سنوات ونصف على أن يستمر مع فريقه الكوري حتى شهر يناير المقبل.
ويشغل اللاعب مركز الجناح الأيمن وهو نفس مركز هيونج مين سون الذي قد تتكرر تجربته مع الفريق بعد نجاحه في تقديم أداء رائع.
وشارك مين هيوك في 25 مباراة بقميص جوانجونج خلال الموسم الماض ي وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.
ولم يسبق للاعب تمثيل المنتخب الأول لبلاده ولكنه لعب لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما.
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